Thanh niên Lạng Sơn kịp thời giúp người dân vùng lũ

TPO - Cơn bão số 3 đi qua đã tàn phá nặng nề tỉnh miền núi Lạng Sơn. Nhiều làng mạc, phố phường ngập úng, tài sản, hoa màu của người dân cũng như các công trình công cộng, cây cối bị ảnh hưởng, gãy đổ. Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã có mặt kịp thời trợ giúp nhân dân.

Trong các ngày cơn bão số 3 ập đến đã gây thiệt hại lớn cho người và tài sản. Theo báo cáo nhanh đến hết ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh có 2 người tử vong, 9 người bị thương (trong đó có một trẻ em). Toàn tỉnh có 1.256 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở và trên 2.201 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, hư hỏng. Một số công trình công cộng như trụ sở Công an xã, nhà văn hóa, trường học, điểm bưu điện văn hóa xã bị tốc mái do bão số 3. Giao thông cũng bị ảnh hưởng do cung đường liên tỉnh, liên huyện ngập úng, sạt lở taluy âm cùng hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ.

Trước tình hình này, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn- Hội tổ chức thành lập 146 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. Hiện nay ở 11 huyện, thành phố, có các tổ đội thanh niên hoạt động thiện nguyện từ sáng 8/9 cho đến các ngày tiếp theo, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhanh chóng ổn định tinh thần, cuộc sống.

Theo báo cáo, đến nay 100% Đoàn Thanh niên các địa phương có nguy cơ cao về bão, mưa lũ sau bão... thành lập các đội "Thanh niên tình nguyện xung kích" làm nòng cốt trực tiếp để tham gia hỗ trợ các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ sau bão. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên là một kênh thông tin tuyên truyền về phòng chống bão; sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ và tham gia khắc phục hậu quả bão lũ. Chủ động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện phương châm "4 tại chỗ" gắn với điều kiện thực tiễn từng địa phương.