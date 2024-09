Ấm áp những tấm lòng hảo tâm mời người dân vào nhà tránh bão

Ngay lúc này, gia đình chị Phương Anh (30 tuổi, ở Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội) đã đón 15 người là người lao động đến trú nhờ tại chung cư của gia đình.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Phương Anh cho biết: "Ngay khi nhận thấy sức gió ngày càng mạnh của cơn bão YAGI tại Hà Nội, tôi đã đăng bài trên các hội nhóm để sẵn sàng cung cấp chỗ trú cho khoảng 40 người lao động và vô gia cư tại 47 Nguyễn Tuân. Đây là căn chung cư của gia đình đang để trống, rộng 100m2. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ mọi người, cung cấp chỗ nghỉ tạm vài hôm".

Chị Phương Anh cho biết thêm, ngay khi kêu gọi đăng bài, đã có rất nhiều người liên hệ tới chị để xin trú nhờ. Ngoài ra, những cư dân xung quanh cũng đã cho mượn thêm chiếu, chăn và hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác cho những người dân đang tạm trú.

Lòng tốt của đôi vợ chồng trẻ được cộng đồng mạng "thả tim", khen ngợi và lan tỏa nhanh chóng.



Ngay dưới bài đăng, netizen nhiệt tình gửi những lời bình luận ấm áp. "Đọc những tin như thế này rưng rưng nước mắt, người Việt Nam mình tuyệt vời quá ạ!" là những dòng bày tỏ của bạn Hoàng Hải Yến.

Bạn Lê Linh Linh nhắn gửi: "Thế mới bảo “đoàn kết là sức mạnh của dân tộc” mà. Những lúc gặp khó khăn hoạn nạn càng thấy rõ hình ảnh người dân Việt Nam chia ngọt sẻ bùi theo nhiều cách khác nhau!"

"Cám ơn tấm lòng của 2 vợ chồng, giữa lúc khó khăn mưa bão nguy hiểm thế này thật đáng quý." - người dùng mạng tên Tuấn Anh Nguyễn chia sẻ.

"Em cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm ơn gia đình! Thật ấm lòng, cảm ơn lòng tốt của vợ chồng chủ nhà nhé. Đọc những tin này xúc động thật sự. Cám ơn và chúc bình an đến tất cả!!!!"... là những bình luận đến từ cộng đồng mạng.

Cũng đăng bài trên các hội nhóm cư dân, chị Phương Trang chia sẻ với PV Tiền Phong: "Hiện tại, tôi đang có căn chung cư nhỏ ở Tây Mỗ quận Nam Từ Liêm không có ai ở. Vì vậy, tôi đã đăng bài kêu gọi người vô gia cư hay nhà không được chắc chắn, đã bị ảnh hưởng do bão đổ bộ có thể qua trú vài hôm. Hiện tại, trong nhà đang chưa có nhiều đồ đạc. Tuy nhiên, bất cứ ai đến trú cũng sẽ được mọi người xung quanh hỗ trợ, trang bị thêm các đồ dùng, vật dụng cần thiết".

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 7/9, do ảnh hưởng của bão số 3 đã có 4 người chết (Quảng Ninh ghi nhận 3 người, Hải Dương có 1 người) và 78 người khác bị thương (Quảng Ninh có 58 người, Hải Phòng ghi nhận 20 người).

Dự báo từ chiều tối nay đến sáng 8/9 là đỉnh điểm mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 80-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Trong ngày và đêm 8/9, Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 150mm, riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ, mưa lớn nhất từ chiều tối 7/9 đến sáng 9/9 với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các nơi trũng thấp tại miền Bắc.