Chiến sĩ công an Cao Bằng hỗ trợ người dân vùng sạt lở, thiệt hại do bão số 3

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 3, một số địa bàn như xã An Lạc (huyện Hạ Lang), xã Hưng Thịnh, xã Cô Ba (huyện Bảo Lạc) của tỉnh Cao Bằng đã bước đầu ghi nhận thiệt hại về cơ sở vật chất. Lực lượng công an tỉnh ứng trực đã phản ứng nhanh, trực tiếp vào các xã, bản hỗ trợ bà con.

Theo Ban Thanh niên công an tỉnh Cao Bằng, do mưa bão, ở một số địa bàn như xã An Lạc (huyện Hạ Lang), xã Hưng Thịnh, xã Cô Ba (huyện Bảo Lạc) của tỉnh Cao Bằng đã bước đầu ghi nhận thiệt hại về cơ sở vật chất.

Các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã kịp thời phản ứng nhanh, chia thành các tổ, đội vào từng xã để kịp thời hỗ trợ bà con sửa chữa nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn, hỗ trợ phần quà cho các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề.

Tại xã An Lạc, dù trời đang mưa, nhưng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã khẩn trương có mặt thu dọn cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện tại, các địa điểm ghi nhận có thiệt hại về tài sản đều đã có lực lượng công an của tỉnh đến hỗ trợ và khắc phục hậu quả.

Ban Thanh niên công an tỉnh Cao Bằng cũng thông tin thêm, hiện các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an huyện Nguyên Bình đang lên phương án hỗ trợ tại xã Phan Thanh - địa phương đang bị sạt lở và có khả năng bị cô lập.

Cụ thể, trên địa bàn xảy ra mưa lớn gây sạt lở, ùn tắc cục bộ tại nhiều địa điểm, đặc biệt trên tuyến Tỉnh lộ 218 đang sạt lở tại các đoạn km1+800, km3+600, km5+200, km6+800 gây tắc đường toàn tuyến.

Nhiều đoạn sạt lở khối lượng lớn, cùng với mưa to nên các lực lượng chức năng chưa thể khắc phục và thông tuyến. Một số tuyến đường liên xã, xóm xảy ra ngập úng.