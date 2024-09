Cứu cụ ông 84 tuổi đang chạy lũ bị thương rất nặng do chó cắn

TPO - Suốt hai ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn để tham gia các công việc cứu trợ nhân dân bị lũ lụt nhấn chìm nhà cửa, tài sản, hoa màu. Trong đó, đã ứng cứu thành công trường hợp cụ ông 84 tuổi bị thương rất nặng do chó cắn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng 12 giờ 15 phút, ngày 9/9, tổ lái xuồng máy Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn gồm 3 cán bộ, chiến sỹ do Thượng tá Đào Minh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thực phẩm và nước uống tại địa bàn thôn Nà Khuất, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định thì nghe tiếng người dân tri hô thất thanh.

Ngay lập tức, Thượng tá Tâm ra lệnh tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường phát hiện có một cụ ông đang nằm trên ghế với nhiều vết thương rách to ở nách, tay và chân chảy nhiều máu, có hiện tượng nhiễm trùng. Tổ công tác Cảnh sát cơ động nhanh chóng tiến hành sơ cứu, đồng thời cõng, dìu đưa cụ đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tràng Định. Theo lời người nhà kể lại, trong lúc mưa to, gió lớn, mực nước sông Kỳ Cùng dâng cao khiến nhà bị ngập lụt, gia đình vội vã đưa nhau đi sơ tán, chạy lũ. Không may trên đường đi, trời tối, ông Nông Văn Lốt, sinh năm 1940, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định đã bị một con chó lạ tấn công.

Được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, ông Lốt đã bình an, sức khỏe ổn định. Ngay sau khi cứu thành công người gặp nạn kể trên, lực lượng Cảnh sát cơ động Lạng Sơn lại tiếp tục công việc của mình, tham gia dọn dẹp, vệ sinh khi nước lũ đã rút khỏi những nơi ngập lụt.