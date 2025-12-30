Một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thi

TPO - Để tạo điều kiện, sự yên tĩnh cho các em học sinh ôn thi học kỳ I năm học 2025-2026, UBND xã Tân Hào (Vĩnh Long) đề nghị người dân trên toàn xã tạm dừng sử dụng, tham gia các hoạt động sử dụng loa công suất lớn, loa kéo hát karaoke.

UBND xã Tân Hào (tỉnh Vĩnh Long) vừa có công văn về việc tạm ngừng hoạt động karaoke hộ gia đình và cơ sở hát với nhau, nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I. Theo đó, UBND xã đề nghị phòng liên quan phối hợp với tổ chức Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, ấp... thông tin, vận động người dân tạm dừng sử dụng và tham gia các hoạt động sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã chủ trì, phối hợp Công an xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ảnh minh họa.

UBND xã Tân Hào đề nghị, các trưởng ấp vận động các hộ karaoke gia đình, các cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động bắt đầu từ ngày 29/12/2025 đến hết ngày 9/1/2026, để tạo điều kiện cho các em học sinh có không gian học, ôn bài, tập trung cho kỳ thi học kỳ I.

Đối với các cơ sở hát với nhau đã xây phòng cách âm được hoạt động theo đăng ký, các hoạt động của gia đình như tiệc cưới, hỏi được sử dụng loa trong 2 ngày lễ chính, nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức.

Riêng các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, xã được tổ chức khi có xây dựng kế hoạch thực hiện.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Tân Hào cho biết, trước đây, cấp huyện cũ từng thực hiện như vậy, được người dân đồng thuận. Việc tạm dừng loa trong những ngày này nhằm tạo điều kiện, sự yên tĩnh cho các em học sinh tập trung ôn thi học kỳ I.

Liên quan đến hoạt động hát với nhau, sử dụng loa công suất lớn trong gia đình, hồi tháng 10/2025, người dân xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long phản ánh hệ thống loa của những hàng quán, gia đình này ảnh hưởng lớn tới người dân trong khu vực, đặc biệt người già, trẻ em, học sinh vào ban đêm.

Tiếp nhận phản ánh, UBND xã Quới An đã chỉ đạo đơn vị liên quan xác minh và ghi nhận, dù hoạt động đúng quy định, nhưng các hộ sử dụng âm thanh cường độ có lúc quá lớn. Sau đó, các hộ kinh doanh hát cho nhau cam kết điều chỉnh, đặc biệt giảm âm lượng.