Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành

TPO - Gia Lai triển khai thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới hành chính” thông qua dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp, thể hiện tinh thần phục vụ “tại nơi người dân cần".

Ngày 30/12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, Gia Lai tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, điểm nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Gia Lai trong năm 2025, như việc rà soát 100% thủ tục hành chính và cắt giảm hơn 55% thời gian giải quyết, vượt 25,15% mục tiêu Chính phủ giao. Đây là một trong những kết quả nổi bật trên cả nước về cắt giảm thực chất thủ tục.

Cùng với đó, tỉnh rút ngắn mạnh thời gian xử lý các thủ tục đầu tư – xây dựng – môi trường – phòng cháy chữa cháy. Đơn cử như thời gian giải quyết toàn bộ thủ tục dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rút ngắn từ 3 ngày xuống 3 giờ.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai hỏi thăm người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Dom.



Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền – trao quyền đi đôi với trách nhiệm; ban hành chính sách miễn, giảm phí – lệ phí để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nhân rộng các mô hình hỗ trợ người dân – doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện lợi; tái cấu trúc quy trình liên thông đất đai – thuế, giảm mạnh số lượt đi lại; đơn giản hóa thủ tục dựa trên dữ liệu – hướng đến nền hành chính số; nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã – nền tảng để bộ máy hai cấp vận hành hiệu quả; Gia Lai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang chia sẻ, tỉnh xác định cải cách hành chính là khâu đột phá chiến lược, là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bởi vậy, mỗi cán bộ, công chức cần thấm nhuần tư tưởng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang chủ trì buổi họp báo.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, địa phương triển khai thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới hành chính”, 100% thủ tục đều có thể thực hiện tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh, thông qua dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp, thể hiện tinh thần phục vụ “tại nơi người dân cần.

Bên cạnh cải cách thể chế, tỉnh Gia Lai cũng đi đầu trong triển khai các mô hình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công.

“Kết quả này cho thấy nỗ lực không ngừng của chính quyền tỉnh Gia Lai trong xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và hội nhập. Tỉnh cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền”, ông Giang chia sẻ.

Cũng theo ông Giang, việc cung cấp 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.122 dịch vụ công một phần, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 95,2%, trong đó 97,6% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Đặc biệt, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Gia Lai đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm xuất sắc toàn quốc.