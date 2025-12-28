Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói về 'tin đồn' chuyển trung tâm hành chính về Pleiku

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định thông tin chuyển trung tâm hành chính về phía khu vực Pleiku là tin đồn thất thiệt, không có căn cứ.

Gần một tháng qua, dư luận ở Gia Lai nói riêng truyền tai nhau thông tin về việc đồn đoán một số cơ quan của tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị chuyển trụ sở về trung tâm hành chính phía khu vực Pleiku. Thông tin này lan truyền khiến những trang thông tin về nhà đất cũng đăng tải một cách mập mờ khiến dư luận hoang mang.

Trước thông tin về việc chuyển trung tâm hành chính về Pleiku, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, không có căn cứ.

1.png
Một số trang mạng xã hội đăng tải một số câu hỏi mập mờ khiến người dân không khỏi hoang mang.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của tỉnh đã đi vào ổn định, không có lý do gì phải di dời trung tâm hành chính về Pleiku. Ngoài ra, về phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Gia Lai đang được tỉnh tập trung đẩy mạnh. Như vừa qua một số dự án lớn đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sắp tới khi đưa vào hoạt động sẽ đóng góp vào sự phát triển của khu vực phía Tây.

tien-phong.png
Khu Kinh tế Nhơn Hội có quỹ đất rộng.

Trong khi đó, vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất 3 vị trí xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh. Theo đó, Sở Xây dựng đã tổ chức buổi họp liên ngành và địa phương liên quan (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Đông) để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đề xuất vị trí xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, việc đề xuất vị trí quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội là phù hợp với quy định, làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch chung.

Tiền Lê
#Gia Lai #trung tâm hành chính #Thái Đại Ngọc #phường Pleiku #phát triển kinh tế #khu kinh tế Nhơn Hội #nhập tỉnh #tin đồn #Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai #ông Thái Đại Ngọc

Xem thêm

Cùng chuyên mục