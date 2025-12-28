Miền Bắc có thể đón mưa đêm giao thừa

TPO - Không khí lạnh tăng cường tràn xuống sớm hơn có thể khiến miền Bắc chuyển mưa ngay đêm giao thừa 31/12. Từ ngày 1/1/2026, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm rét hại.

Dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh tăng cường vào đầu năm mới 2026 có thể đến sớm hơn các nhận định trước đó.

Cụ thể, ngay từ đêm 31/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 31/12 và ngày 1/1/2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Dự báo trong nhiều ngày đầu năm mới 2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Vùng núi nhiệt độ xuống thấp hơn, nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Miền Bắc có thể đón mưa vào đêm 31/12/2025. Ảnh minh hoạ.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, trong ngày 29-30/12 các sóng lạnh tiếp tục tràn xuống nước ta khiến miền Bắc nhiều mây, rét cả ngày với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 19-22 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Riêng ngày 31/12, miền Bắc có thể hửng nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 22-24 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày từ 2-4/1/2026, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Quảng Trị đến Huế từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét. Đà Nẵng đến Phú Yên cũ trời se lạnh về đêm và sáng.

Tây Nguyên trong những ngày đầu năm mới sẽ duy trì thời tiết ngày nắng, ít mưa, đêm và sáng sớm rét với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 24-28 độ.

Nam Bộ những ngày đầu năm mới thời tiết khá đẹp, trời nắng, ít mưa, riêng miền Đông se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông từ 20-22 độ, miền Tây từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất Nam Bộ thời gian này từ 29-33 độ.