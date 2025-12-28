Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc có thể đón mưa đêm giao thừa

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không khí lạnh tăng cường tràn xuống sớm hơn có thể khiến miền Bắc chuyển mưa ngay đêm giao thừa 31/12. Từ ngày 1/1/2026, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm rét hại.

Dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh tăng cường vào đầu năm mới 2026 có thể đến sớm hơn các nhận định trước đó.

Cụ thể, ngay từ đêm 31/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 31/12 và ngày 1/1/2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Dự báo trong nhiều ngày đầu năm mới 2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Vùng núi nhiệt độ xuống thấp hơn, nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

giao-thua.jpg
Miền Bắc có thể đón mưa vào đêm 31/12/2025. Ảnh minh hoạ.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, trong ngày 29-30/12 các sóng lạnh tiếp tục tràn xuống nước ta khiến miền Bắc nhiều mây, rét cả ngày với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 19-22 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Riêng ngày 31/12, miền Bắc có thể hửng nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 22-24 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày từ 2-4/1/2026, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Quảng Trị đến Huế từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét. Đà Nẵng đến Phú Yên cũ trời se lạnh về đêm và sáng.

Tây Nguyên trong những ngày đầu năm mới sẽ duy trì thời tiết ngày nắng, ít mưa, đêm và sáng sớm rét với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 24-28 độ.

Nam Bộ những ngày đầu năm mới thời tiết khá đẹp, trời nắng, ít mưa, riêng miền Đông se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông từ 20-22 độ, miền Tây từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất Nam Bộ thời gian này từ 29-33 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục