Một gia đình thuê trực thăng đưa thầy giáo bị đột quỵ ở đặc khu Phú Quý đi cấp cứu

Thái Lâm
TPO - Do giao thông đường biển gặp khó khăn, gia đình một thầy giáo ở đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã thuê trực thăng đưa bệnh nhân bị đột quỵ vào đất liền cấp cứu.

Ngày 28/12, ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, sáng cùng ngày người dân trên đảo đã thuê trực thăng đưa một bệnh nhân bị đột quỵ vào đất liền để cấp cứu trong bối cảnh giao thông đường biển gặp nhiều khó khăn.

Người dân Phú Quý đưa thầy giáo lên trực thăng đi cấp cứu. Ảnh: NDCC.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quý, bệnh nhân là thầy giáo đang công tác tại Trường Tiểu học Long Hải. Sau khi bất ngờ bị đột quỵ vào buổi sáng, gia đình đã chủ động liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ bay trực thăng để nhanh chóng đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị, nhằm tranh thủ "thời gian vàng" cứu sống người bệnh.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh máy bay trực thăng chở bệnh nhân từ đặc khu Phú Quý vào một bệnh viện tại TPHCM, kèm theo đồn đoán chi phí thuê chuyến bay lên tới hàng trăm triệu đồng.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý cho biết, việc thuê dịch vụ bay là thỏa thuận dân sự giữa gia đình bệnh nhân và đơn vị vận chuyển, chính quyền địa phương không tham gia và cũng chưa nắm được mức chi phí cụ thể.

Phú Quý là 1 trong 13 đặc khu của cả nước, được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã của huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận cũ). Đặc khu có diện tích khoảng 18km², dân số hơn 32.000 người, nằm cách đô thị Phan Thiết khoảng 56 hải lý về phía Đông Nam.

Thái Lâm
