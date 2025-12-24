Vingroup hỗ trợ Hà Tĩnh chuẩn hóa cấp cứu ngoại viện từ phương tiện đến con người

Ngày 23/12, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ bàn giao xe cứu thương và thiết bị y tế do Vingroup hỗ trợ cho tỉnh. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện, tăng cường khả năng ứng cứu y tế khẩn cấp với Hà Tĩnh, địa phương thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lũ và nhiều tình huống tai nạn trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp.

Sẵn sàng ứng cứu y tế khẩn cấp trong mọi tình huống

Hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup cho tỉnh Hà Tĩnh nhằm khai triển khai Đề án Cấp cứu Ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025-2030 của Bộ Y tế.

Tại buổi lễ, Vingroup đã bàn giao cho tỉnh Hà Tĩnh 15 xe cứu thương hiện đại cùng hệ thống thiết bị đạt chuẩn quốc tế EN 1789:2020, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2012/BYT.

Mỗi xe cứu thương được ví như một "phòng cấp cứu di động", được trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

Tập đoàn Vingroup trao tặng 15 xe cấp cứu và thiết bị y tế cho tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quy hoạch, hệ thống cấp cứu ngoại viện Hà Tĩnh được tổ chức với 81 kíp cấp cứu, quy tụ 283 cán bộ y tế. Trong đó, 16 kíp đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 65 kíp còn lại được bố trí tại 13 bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế khu vực có giường bệnh.

Song song với việc tài trợ xe cứu thương và thiết bị y tế, Vingroup phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh triển khai các chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế về hồi sinh tim phổi và sơ cấp cứu, bao gồm đào tạo chuyên môn cho nhân viên y tế, xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt và mở rộng huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng.

Hình ảnh dàn xe cấp cứu Vingroup tài trợ cho tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Vingroup hướng tới hỗ trợ Hà Tĩnh chuẩn hóa năng lực cấp cứu ngoại viện một cách toàn diện, từ đầu tư phương tiện đến phát triển con người, đồng thời đào tạo đội ngũ y tế và xây dựng lực lượng giảng viên để lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng. Từ đó, Đề án từng bước hình thành một hệ thống cấp cứu ngoại viện bền vững, hiệu quả, nơi người dân không chỉ được cứu kịp thời, mà còn có khả năng tự hỗ trợ lẫn nhau trong những phút giây sinh tử.

Tăng khả năng ứng phó thiên tai, sự cố trên địa bàn đặc thù

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, lũ và sạt lở, đặc biệt tại các khu vực miền núi, ven sông và ven biển, bên cạnh đó là các nguy cơ tai nạn giao thông, tai nạn lao động và sự cố y khoa mà người dân gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Việc nâng cấp hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ giúp các cơ sở y tế địa phương rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, tăng khả năng cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”, đồng thời giảm tải cho tuyến trên và nâng cao kết quả điều trị.

Tại buổi lễ, đại diện Vingroup, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cho biết: “Hà Tĩnh là địa phương thứ sáu được Vingroup hỗ trợ triển khai Đề án cấp cứu ngoại viện quốc gia do Bộ Y tế chủ trương và dẫn dắt. Thông qua giai đoạn đầu thí điểm, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng, tạo nền tảng để bước sang giai đoạn triển khai tiếp theo. Vingroup rất vinh dự được đồng hành cùng dự án ngay từ những ngày đầu, đóng góp nguồn lực, đào tạo nhân sự và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay cùng Bộ Y tế và chính quyền địa phương để nhân rộng và triển khai mô hình ngày càng hiệu quả và bền vững”.

Đại diện Vingroup, GS.TS.BS Trần Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - gửi lời tri ân Bộ Y tế, Tập đoàn Vingroup và Quỹ Thiện Tâm đã tài trợ xe cứu thương, trang thiết bị cấp cứu và kinh phí đào tạo nhân lực, góp phần hoàn thiện hệ thống cấp cứu y tế chuyên nghiệp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - gửi lời tri ân Bộ Y tế và Tập đoàn Vingroup.

Đề án Cấp cứu Ngoại viện là dự án trọng điểm cấp quốc gia nhằm xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu y tế và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khẩn cấp cho người dân trên cả nước.

Kết quả triển khai thí điểm tại 6 địa phương, bao gồm Phú Quốc, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa và Hà Tĩnh trong giai đoạn đầu, sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ Y tế hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng mô hình cấp cứu ngoại viện hiện đại trên phạm vi toàn quốc. Thông qua việc đồng hành tích cực cùng Bộ Y tế và các địa phương, Vingroup tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự cộng đồng của doanh nghiệp hàng đầu.