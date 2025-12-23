Siêu xe McLaren 750S với màu sơn độc nhất xuất hiện tại Hà Nội

TPO - Đây hiện là chiếc McLaren 750S Spider duy nhất trên thế giới sở hữu màu ngoại thất Orange Coriolis, đi kèm giá bán gần 30 tỷ đồng.

Chiếc 750S Spider Orange Coriolis này hiện có mặt tại đại lý chính hãng của McLaren tại Việt Nam. Đây là phiên bản độc nhất được cá nhân hoá với màu sơn MSO độc quyền.

McLaren 750S Spider Orange Coriolis xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Otofun

Cụ thể, xe sở hữu lớp sơn nền đen ánh đồng SandStone Black, cùng 2 tone màu cam Sunburst Orange và Azore Orange ở bộ chia gió trước, hốc hút gió, gương chiếu hậu, cản sau và cánh gió.

Nhà sản xuất cho biết lớp ngoại thất này cho hiệu ứng chuyển sắc mờ dần tinh tế, lấy cảm hứng từ Coriolis – hiện tượng xoáy của luồng khí khi vật thể chuyển động trong không gian. Màu sơn đặc biệt này được các nghệ nhân chế tác thủ công trong 260 giờ.

Theo nhà phân phối, đây là chiếc McLaren 750S Spider duy nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại được hoàn thiện với ngoại thất độc đáo này.

Không gian nội thất của chiếc 750S Spider Orange Coriolis cũng được cá nhân hóa bởi bộ phận MSO với các điểm nhấn màu cam trên chỉ khâu, vô-lăng, bàn đạp, thảm sàn và tựa đầu dập nổi mới.

Xe có ghế đua Carbon Fiber sử dụng cấu trúc hai lớp cải tiến, giúp giảm 33% trọng lượng so với ghế tiêu chuẩn, mỗi vỏ ghế chỉ nặng 3,35 kg.

Về vận hành, chiếc 750S Spider đặc biệt này vẫn được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép giống bản tiêu chuẩn. Động cơ này sản sinh công suất 750 mã lực và mô-men xoắn 800Nm.

Hệ thống treo là loại PCC III mới nhất với nhiều linh kiện nhẹ được bố trí tối ưu, kết hợp trọng lượng khô chỉ 1.326 kg, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 332 km/h.

Chiếc McLaren 750S Spider Coriolis Orange có giá bán 29,4 tỷ đồng. Con số này cao hơn khoảng 4,41 tỷ đồng so với 750S Spider bản tiêu chuẩn ra mắt vào tháng 4/2024.