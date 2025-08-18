Hé lộ thiết kế siêu xe điện của Lexus

TPO - Không chỉ là bản xem trước của mẫu xe kế nhiệm LFA, Lexus Sport Concept còn cho thấy định hướng của thương hiệu Nhật Bản về thế hệ xe hiệu suất cao tiếp theo.

Tại sự kiện Monterey Car Week vừa qua, Lexus đã gây ấn tượng khi trình làng Sport Concept - mẫu xe thể thao ý tưởng có thiết kế độc đáo theo hướng công nghệ và hiện đại.

Đây được coi là bản xem trước của siêu xe điện LFR - mẫu xe kế nhiệm Lexus LFA, dự kiến sẽ sớm được trình làng trong năm 2026.

Mặc dù Lexus vẫn giữ kín thông tin, song mẫu concept này được đánh giá là có bước tiến trong ngôn ngữ thiết kế, mang tính thực tế cao hơn nhiều so với Electrified Sport Concept ra mắt năm 2021.

Sport Concept có dáng coupe hai cửa và thấp, nắp capo kéo dài, mâm hợp kim cỡ lớn và mái dốc liền mạch. Theo Carscoops, chiếc xe này là sự kết hợp hài hòa giữa tỷ lệ thân xe thể thao cổ điển với vẻ ngoài độc đáo của một chiếc grand tourer.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED hình chữ L được tích hợp liền mạch vào hốc hút gió, bên cạnh đèn định vị ban ngày hình kim cương bắt mắt. Cản trước sắc sảo và vòm bánh xe cơ bắp thay thế lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng của Lexus.

Nhìn từ bên hông, khe gió sau bánh trước và cột C gợi nhắc đến siêu xe LFA. Điểm nhấn của đuôi xe nằm ở dải đèn LED chạy ngang kéo dài sang hai bên, tích hợp dòng chữ LEXUS chính giữa. Xe cũng được trang bị cánh gió điều khiển điện cỡ lớn ở phía sau.

Bộ khuếch tán gió cỡ lớn chiếm trọn cản sau. Khu vực này cũng chứa đèn phanh trung tâm kiểu F1, tạo điểm nhấn đậm chất thể thao.

Một số điểm đặc biệt khác trên mẫu concept này bao gồm chi tiết giống ống xả được đặt ẩn bên dưới cánh gió sau, cùng với các hốc gió lớn phía sau mang thiết kế tương tự mẫu LFA.

Ngoài ra, các lỗ thông hơi phía sau cửa sổ có thể được sử dụng để làm mát phanh hoặc hộp số. Đáng chú ý, cụm đèn phanh thứ ba đặt trên cao còn có bốn quạt gió nhỏ.

Khoang nội thất chưa được tiết lộ đầy đủ, song video hé lộ từ hãng cho thấy bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô-lăng kiểu chữ Y gợi ý về một hệ thống lái điện tử.

Dù Lexus chưa công bố thông số, nhưng CEO Koji Sato từng hé lộ rằng mẫu xe thể thao điện của hãng sẽ mang “tinh thần của LFA V10”. Ông còn cho biết xe có thể được trang bị công nghệ hộp số sàn giả lập để đem lại cảm giác lái thể thao chân thực trên một chiếc xe điện.

Dẫu vậy, trước nhu cầu ngày càng thấp đối với các dòng xe điện thể thao, bản thương mại của Lexus Sport Concept vẫn có thể sẽ sử dụng động cơ V8 truyền thống. Điều này tương tự như các mẫu xe thử nghiệm của Toyota từng được bắt gặp tại trường đua Nürburgring.