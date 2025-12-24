VinFast VF 6: SUV 5 chỗ đáng sở hữu nhất cho gia đình trẻ, tối ưu cả trải nghiệm lẫn chi phí

Trong phân khúc SUV cỡ B, VinFast VF 6 được xem là lựa chọn đáng mua nhất cho các gia đình Việt nhờ khả năng cân bằng giữa thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và vận hành mạnh mẽ, trong khi vẫn duy trì mức chi phí sở hữu – sử dụng tiết kiệm đến bất ngờ.

Công nghệ vượt tầm, yên tâm cho cả gia đình

Với tiêu chí chọn mua một chiếc ô tô điện gầm cao 5 chỗ, tầm giá khoảng 700 triệu đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân cũng như gia đình, anh Sang (Hà Nội) đã dành nhiều thời gian tham khảo thị trường trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng: VinFast VF 6. Theo anh, đây là mẫu xe “đáp ứng trọn vẹn những gì một gia đình hiện đại cần”, từ công nghệ, vận hành cho đến chi phí sở hữu.

Khả năng hỗ trợ lái thông minh trên VF 6 là một trong những điểm khiến anh Sang hài lòng nhất. Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS gồm các tính năng như: cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn hoạt động rất nhạy, ngay cả ở những tuyến đường có vạch kẻ mờ giúp hành trình gia đình anh nhàn nhã hơn. “Tôi cảm nhận rõ xe luôn đồng hành và bảo vệ gia đình trong mọi tình huống”, anh nói thêm.

Đồng tình với anh Sang, reviewer Hoàng Dũng, chủ kênh GenZ Việt, cũng đã có chuyến trải nghiệm phượt 48 giờ bằng VinFast VF 6 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận. Anh đánh giá cao không gian rộng rãi bên trong xe, cùng các tiện ích hiện đại như màn hình HUD và hệ thống giải trí kết nối mượt mà, giúp chuyến đi trở nên thú vị và bớt nhàm chán.

Bên cạnh đó, camera lùi hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, và trợ lý ảo tiếng Việt phản hồi ổn định, thông minh, mang lại trải nghiệm lái thuận tiện và an toàn.

Động cơ mạnh mẽ hiếm có, treo sau đa điểm êm ái

Là người thường xuyên di chuyển trong phố và đi chơi vào cuối tuần, anh Sang đặc biệt ấn tượng với khả năng vận hành của VF 6. Ở phiên bản Plus, mẫu xe sở hữu động cơ cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm - thông số vượt trội trong nhóm xe hạng B, thậm chí còn hơn nhiều mẫu xe xăng phân khúc C về sức kéo và độ “bốc”.

Tuy nhiên, điều khiến anh thực sự tâm đắc là hệ thống treo sau đa điểm - một trang bị đáng giá và hiếm có trong phân khúc hạng B. “Tôi lái thử xe trên cung đường đèo trước khi quyết định mua. Xe ôm cua rất chắc, xử lý dao động dứt khoát, qua đoạn xóc vẫn êm. Nhà tôi có con nhỏ nên độ êm ái và ổn định này rất quan trọng”, anh kể lại.

Không chỉ dừng ở những chuyến đi ngắn, năng lực vận hành của VF 6 còn được “thử lửa” bởi reviewer Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng) qua hành trình xuyên Đông Nam Á hơn 10.000 km. Trong suốt chuyến đi qua 6 quốc gia, chiếc xe liên tục phải đối mặt với nhiều dạng địa hình và khí hậu khắc nghiệt.

Anh Trọng cho biết VF 6 duy trì sự ổn định đáng tin cậy ngay cả khi chở đủ 4 người lớn và hành lý. Khả năng tăng tốc tốt và phản ứng vô lăng chính xác giúp xe linh hoạt trên đường đèo, trong khi hệ thống treo vẫn giữ được độ êm ái cần thiết để hành khách nghỉ ngơi thoải mái. Đó là minh chứng rõ ràng rằng VF 6 hoàn toàn đủ khả năng trở thành bạn đồng hành của những hành trình xa bên cạnh những ưu điểm khi chạy đô thị.

Chi phí tối thiểu, tận hưởng tối đa

“Tôi chọn mua VF 6 ngay lúc này vì đây thực sự là “thời điểm vàng”. Nhờ hàng loạt ưu đãi được áp dụng cùng lúc, tôi có thể đưa xe về nhà với chi phí dưới 700 triệu đồng”, anh Sang chia sẻ.

Cụ thể, với chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, anh Sang và nhiều người mua xe VinFast sẽ được giảm trực tiếp 4% trên giá trị xe. Kèm theo ưu đãi thu xăng đổi điện lên tới tối đa 22 triệu đồng (tùy tỉnh thành) và ưu đãi tặng thêm 2% khi đặt mua qua website vinfastauto.com, giá bán VF 6 trở nên dễ tiếp cận với nhiều người có nhu cầu hơn. Đáng chú ý, chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho xe điện tiếp tục giúp người mua như anh Sang tiết kiệm thêm hàng trăm triệu đồng khi lăn bánh, nếu so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Không chỉ lợi về chi phí đầu tư ban đầu, anh Sang cũng đánh giá việc duy trì và bảo dưỡng VF 6 cũng “dễ chịu” hơn hẳn. Xe điện không cần thay dầu máy, lọc dầu, bugi hay những bộ phận hao mòn đặc thù, nên chi phí bảo dưỡng theo đó giảm đáng kể. Đặc biệt, chính sách sạc miễn phí đến giữa năm 2027 giúp tổng chi phí sử dụng mỗi tháng gần như chạm ngưỡng tối thiểu.

“Kể cả sau khi hết ưu đãi sạc miễn phí, chi phí điện vẫn rẻ hơn xăng rất nhiều. Với mức giá hợp lý và chi phí nuôi xe thấp, VF 6 hiện là lựa chọn mà tôi thấy đáng tiền nhất”, anh Sang nhấn mạnh.

Tập hợp trọn vẹn những tiêu chí quan trọng nhất đối với một mẫu xe gia đình, từ tiện nghi, an toàn đến chi phí sở hữu và vận hành, VF 6 đang khẳng định vị thế là chiếc SUV điện đáng sở hữu nhất trong tầm giá 700 triệu đồng.