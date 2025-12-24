Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Toyota Việt Nam chung tay cùng bà con 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ổn định cuộc sống sau bão lũ

P.V

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toyota Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng, chia sẻ cùng bà con 5 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ xảy ra hồi tháng 11.

Ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai là hoạt động thường niên được Toyota duy trì nhiều năm qua và năm nay, Quỹ Toyota Việt Nam và Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam đã cùng đóng góp 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế.

Tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa, đại diện Toyota đã chia sẻ mong muốn của hãng trong việc góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh hoạt thường ngày. Khánh Hòa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn, ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế lên đến 5.000 tỷ đồng.

ung-ho-tinh-khanh-hoa.jpg
Đại diện Toyota Việt Nam trao hỗ trợ tại tỉnh Khánh Hòa.

“Với tinh thần chung tay vì cộng đồng, toàn thể cán bộ nhân viên Toyota Việt Nam đã cùng chung sức đóng góp. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng của chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp, bà con sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn và tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”, đại diện hãng xe Nhật Bản chia sẻ.

Trước đó, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý đã phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng mùa mưa bão, thay dầu miễn phí cho các xe bị ngập nước cũng như đưa ra các khuyến nghị với người dùng khi di chuyển trong mùa bão. Các đại lý cũng sẵn sàng tiếp nhận, cứu hộ các phương tiện bị ảnh hưởng. Những hành động kịp thời này đã góp phần giúp người dùng an tâm và giúp khắc phục phần nào thiệt hại do bão gây ra.

Trong suốt hơn 30 năm qua, Toyota Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”, đóng góp cho xã hội trên 4 lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Văn hóa xã hội, Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực với tổng số tiền hơn 32 triệu đô la Mỹ.

P.V
#Toyota Việt Nam #bão lũ #miền Trung #Tây Nguyên #hỗ trợ #cộng đồng

Cùng chuyên mục