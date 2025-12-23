Xe máy điện của Honda giảm giá mạnh tại đại lý

TPO - Với mức ưu đãi khoảng 10 triệu đồng tại đại lý, giá bán của mẫu xe máy điện ICON e: đang ở mức dễ tiếp cận nhất kể từ khi ra mắt.

Khảo sát tại một số đại lý HEAD trên toàn quốc, mẫu xe Honda ICON e: đang được giảm giá tới 10 triệu đồng. Mức giảm có thể có sự chênh lệch nhẹ tùy chính sách bán hàng từng nơi.

Như vậy, từ giá niêm yết hơn 26,4 triệu đồng, giá xe ICON e: thực tế đang được đưa xuống còn khoảng 17 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Con số trên dành cho bản thuê pin với 350.000 đồng/tháng. Còn với khách hàng mua pin, chi phí cộng thêm sẽ là 9,8 triệu đồng.

Đây là mức giá thấp kỷ lục của ICON e: kể từ khi ra mắt hồi tháng 4. Trước đó, mẫu Honda ICON e: cũng được áp dụng khuyến mãi ở một số đại lý. Tuy nhiên, mức giảm chỉ dao động khoảng 5-8 triệu đồng.

Honda ICON e: đang được giảm giá mạnh tại nhiều đại lý.

Với mức giá ưu đãi ở thời điện hiện tại, mẫu xe máy điện của Honda hiện đang rẻ hơn mẫu xe máy số Wave Alpha (giá niêm yết từ 17,8 triệu đồng).

Ở nhóm xe điện, mức giá khoảng 17 triệu đồng sau ưu đãi của ICON e: đang ngang với các mẫu như VinFast Evo Grand Lite (18 triệu đồng), Evo Neo (17,8 triệu đồng) hay Yadea Ocean (16,99 triệu đồng) và Odora S2 (16,5 triệu đồng).

Việc các đại lý chủ động áp dụng mức ưu đãi mạnh ngay trước Tết được xem là động thái kích cầu rõ rệt, vừa để xả kho đồng thời giúp gia tăng độ phủ và mức độ nhận diện của ICON e: trên thị trường.

Nhưng mặt khác, mức giảm sâu cho thấy mẫu xe máy điện của Honda đang chịu áp lực lớn trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Sau hơn nửa năm mở bán, ICON e: dù nhận được đánh giá tích cực của giới chuyên gia về chất lượng hoàn thiện và khả năng vận hành ổn định, nhưng lại có chi phí sở hữu cao hơn so với nhiều mẫu xe có dung lượng pin và công suất tương đương.

Về phần Honda, hãng này có kế hoạch mở rộng dải sản phẩm xe máy điện tại Việt Nam từ năm tài chính 2026. Đây là một trong những mục tiêu hàng đầu mà hãng xe Nhật đặt ra nhằm giữ doanh số tăng trưởng.

Tính từ tháng 4, thời điểm bắt đầu năm tài chính 2025, cho đến hết tháng 11/2025, Honda Việt Nam đã bán ra tổng cộng 1.424.740 chiếc xe máy.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, doanh số xe máy vẫn ghi nhận mức giảm 5,6%. Sự đi xuống được cho là bắt nguồn từ từ tâm lý lo ngại một bộ phận người dân trước những thay đổi trong chính sách, đặc biệt là lộ trình hạn chế xe xăng tại Hà Nội và TP. HCM.