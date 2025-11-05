Chi tiết Honda Air Blade đời mới vừa trình làng

TPO - Phiên bản thế hệ mới 2026 của mẫu xe tay ga Honda Air Blade được nâng cấp toàn diện về thiết kế, cải tiến công nghệ.

Ở thế hệ mới, tạo hình tổng thể của xe giờ đây gọn gàng và thể thao hơn, mang nhiều đường nét gợi liên tưởng tới mẫu Honda Vario.

Phần mặt nạ trước và đầu xe vẫn được cắt xẻ táo bạo nhưng hệ thống chiếu sáng đã có thiết kế mới, với xi-nhan tách rời phía trên dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới.

Đèn pha LED giờ được tích hợp công nghệ ánh sáng pha lê, giúp nâng cấp cường độ chiếu sáng cho Air Blade 2026.

Đầu xe có ốp mão chắn gió và mặt đồng hồ LCD hiển thị thông tin được thiết kế đa tầng khá giống mẫu Honda Vario.

Phần thân xe vẫn được làm phẳng, trong khi đuôi xe được vuốt nhọn khá giống bản tiền nhiệm. Bản Thể thao có ốp đỏ trên thân xe và tem "SPORT" chạy ngang yếm xe nổi bật.

Air Blade 2026 có kích thước 1.887 × 686 × 1.086 mm, trục cơ sở đạt 1.286 mm. Chiều cao yên 775 mm, khoảng sáng gầm 142 mm và khối lượng 113 kg. Bình xăng của xe có dung tích 4,4 lít.

Honda Air Blade 2026 vẫn được trang bị chìa khóa thông minh smartkey. Cổng sạc USB trong hộc đựng đồ dưới yên được nâng cấp lên chuẩn Type C kèm nắp chống nước, cốp dưới yên có dung tích 23,2 lít.

Xe sử dụng phuộc trước ống lồng, giảm chấn thủy lực và phuộc sau lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Honda cho biết phần khung và hệ thống giảm xóc được cải tiến giúp xe ổn định hơn khi tăng tốc hoặc ôm cua.

Air Blade 125 đời 2026 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh kết hợp CBS. Bản Thể thao 125 cùng toàn bộ các bản Air Blade 160 có thêm phanh ABS một kênh cho bánh trước.

Động cơ của xe là loại eSP+ 4 van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 125 và 160cc, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Công suất đầu ra lần lượt 8,75 kW/11,3 Nm và 11,2 kW/14,8 Nm.

Giá bán của Honda Air Blade 125 dao động 42,2-47,8 triệu đồng. Air Blade 160 có giá từ 56,89 đến 48,09 triệu cho bản Tiêu chuẩn và Đặc Biệt. Phiên bản Thể Thao được bán với giá 58,59 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Honda Air Blade cạnh tranh cùng Yamaha NVX 155, Yamaha Lexi 155 hay cả mẫu xe tay ga cùng nhà là Vario 160.