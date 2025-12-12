“Trèo đèo lội suối” cả vạn km với VinFast VF 5, chủ xe tiết lộ loạt ưu điểm của chiếc xe “chiến” nhất phân khúc

Những đánh giá chi tiết từ các chủ xe đã di chuyển hàng vạn km cho thấy VinFast VF 5 không chỉ bền bỉ, vận hành ổn định mà còn sở hữu mức chi phí vận hành “nhẹ như xe đạp”, phù hợp cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn di chuyển đường dài.

Trang bị vượt tầm giá, “cân” mọi địa hình

Sau một năm sử dụng chiếc xe điện VinFast VF 5 và đi hơn 31.000 km trong nhiều điều kiện đường sá khác nhau, anh Trương Ngọc Sơn cho biết chiếc A-SUV điện mang lại nhiều bất ngờ hơn anh tưởng. Trong phố, VF 5 gọn gàng, xoay trở linh hoạt và “đi vào ngõ ngách một cách rất tự tin”, thậm chí còn thoải mái hơn một số mẫu hatchback anh từng dùng trước đó.

Ngoại hình nhỏ gọn nhưng khoang nội thất lại khiến anh Sơn bất ngờ, đặc biệt là hàng ghế sau rộng tương đương nhiều mẫu xe hạng B. Khoang hành lý đủ cho hai vali lớn và bốn vali xách tay trong các chuyến đi dài của gia đình. Nếu cần chở đồ cồng kềnh, chỉ một thao tác gập ghế là toàn bộ không gian mở rộng “đến ngạc nhiên”.

Về an toàn, anh Sơn cho biết VF 5 tạo cảm giác yên tâm lớn. “Xe cỡ nhỏ mà có cả cảm biến điểm mù, cảm biến lùi, lại thêm sáu túi khí”, anh cho hay. Anh cũng từng chứng kiến nhiều vụ va chạm liên quan đến VF 5 và nhận thấy túi khí hoạt động hiệu quả ở nhiều vị trí, giúp hành khách an toàn.

Nếu anh Sơn chủ yếu đi phố, thì anh Luân, nhà sáng lập kênh LuMiGo, một chủ xe VF 5 đã đưa chiếc xế cưng của mình đi hơn 24.000 km chỉ trong một năm qua, trong đó có những cung đèo phải “trèo đèo lội suối”. Theo anh, động cơ VF 5 (với công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135Nm) mạnh đến mức việc vượt xe tải hay leo đèo chỉ là chuyện rất nhẹ nhàng. “Đi trong phố nhẹ nhàng và linh hoạt, trong khi đi cao tốc hay đèo, thân xe ổn định, không bị rung lắc. Đạp ga tăng tốc êm, không bị cảm giác chuyển số như xe xăng”, anh Luân nói.

Điều anh Luân thích nhất là sự êm ái và sạch sẽ của VF 5. Không có mùi xăng, không tiếng động lớn, mang đến trải nghiệm dễ chịu cho cả gia đình trong những hành trình dài.

Tối ưu chi phí, vận hành tiện lợi: Chủ xe “dùng càng lâu càng thích”

Với nhiều chủ xe, sự yên tâm với VF 5 còn được nhân đôi khi chi phí vận hành của mẫu xe này ở mức “quá hợp lý”. Theo anh Luân LuMiGo, một trong những “đặc quyền” của người dùng xe điện VinFast là chính sách miễn phí sạc tới tháng 6/2027. Chính sách này giúp anh tiết kiệm khoảng 62 triệu đồng tiền nhiên liệu, nếu chạy trung bình 12.000 km/năm trong 3 năm.

Ngay cả khi hết miễn phí, chi phí sạc điện chỉ khoảng 40.000 đồng/100 km, rẻ bằng 1/4 so với xe xăng. “Tài xế chạy dịch vụ còn tiết kiệm được nhiều hơn nữa, thậm chí chạy chưa hết bảo hành đã “lời” luôn chiếc xe”, anh Luân khẳng định.

Chi phí bảo dưỡng cũng là điểm cộng lớn. Cụ thể, mốc 12.000km có chi phí chỉ khoảng hơn 400.000 đồng và ở mốc 24.000 km là khoảng 600.000 đồng - số tiền quá “dễ thở” so với xe xăng, vốn tốn ít nhất vài triệu đồng cho mỗi lần bảo dưỡng. “Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng trong 2 năm qua chưa tới 2 triệu đồng”, anh Luân chia sẻ.

Ngoài chi phí, nhà sáng tạo nội dung của kênh Lumigo cũng chỉ ra điểm tựa giúp cộng đồng người dùng đặc biệt an tâm là mạng lưới trạm sạc của hệ thống V-Green hiện tại lên tới hơn 150.000 cổng sạc, kể cả vùng sâu vùng xa. Cũng nhờ độ phủ dày đặc, anh Luân khẳng định, anh gần như không phải lo lắng về việc xe hết pin, bởi đơn giản “chỉ cần mở app là có thể tìm thấy trạm gần nhất”. Anh nhấn mạnh rằng việc sạc xe đơn giản tới mức chiếc xe sẽ đầy pin trước khi anh ăn xong bữa.

Tối ưu về chi phí nhưng vẫn sở hữu một chiếc xe “chiến” nhất phân khúc, dễ hiểu vì sao VF 5 luôn là top doanh số của thị trường Việt. Trong thời điểm cuối năm, sức nóng của mẫu SUV nhà VinFast lại càng tăng với loạt ưu đãi “khủng”. Theo đó, chủ xe sẽ nhận được ưu đãi 4% giá trị xe, hỗ trợ từ 10 - 15 triệu đồng trong chương trình đổi xe xăng lấy xe điện, giảm 2% giá trị xe khi đặt mua qua website vinfastauto.com, tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ (có thể quy đổi thành tiền mặt) với giá 12 triệu đồng, miễn phí chọn màu nâng cao trị giá 8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được quà tặng dưới dạng điểm VinClub trị giá 10 triệu đồng khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Tổng giá trị cao nhất của các khoản ưu đãi lên tới hơn 70 triệu đồng.

Từ trải nghiệm thực tế của hàng loạt chủ xe đến các con số về chi phí vận hành và ưu đãi lăn bánh, VinFast VF 5 đang chứng minh vị thế là mẫu A-SUV được yêu thích nhất thị trường. Doanh số lên tới gần 38.500 xe trong 11 tháng, vượt xa các đối thủ, là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của mẫu xe đặc biệt này.