Chọn VinFast VF 6 làm xe đầu đời, chủ xe chia sẻ: Dùng gia đình yên tâm, làm dịch vụ cũng hời

Với nhu cầu tìm một mẫu xe dễ mua, dễ lái nhưng vẫn đủ tiện nghi và an toàn, anh Hoàng Nam, một tài xế dịch vụ tỏ ra hài lòng khi chiếc VinFast VF 6 đáp ứng vượt mong đợi của một người dùng lần đầu sở hữu ô tô.

Xe nhỏ gọn, tiện nghi và an toàn cho gia đình

Với anh Nam, chiếc VF 6 cũng giống như một chiếc điện thoại thông minh ngập tràn công nghệ

VinFast VF 6 Plus là chiếc ô tô đầu tiên anh Hoàng Nam (Hà Nội) sở hữu. Trước khi mua, anh ưu tiên một mẫu xe gầm cao nhưng vẫn đủ gọn để đi phố và an toàn khi chở gia đình. Theo anh Nam, VF 6 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một gia đình nhỏ ở nội đô, từ kích thước, công nghệ an toàn đến sự tiện nghi trong khoang lái đều vượt trội so với xe xăng cùng tầm giá.

Khoang lái của VF 6 được anh đánh giá tinh giản, tối ưu nhờ cách bố trí hài hòa và thân thiện với người dùng. Xe được trang bị 2 ghế trước chỉnh điện - điều mà các xe cùng tầm giá không có, màn hình HUD hiển thị đa thông tin ngay trên kính lái giúp anh quan sát tốc độ và cảnh báo mà không cần rời mắt khỏi đường. Thứ anh thấy thích trên xe là màn hình giải trí 12,9 inch, hiển thị rõ nét, tích hợp điều khiển điều hòa, bản đồ, thông tin pin và giải trí… trong cùng một giao diện. Theo anh, đây là một trang bị phù hợp với một người lần đầu sử dụng ô tô. “Tôi dùng chiếc VF 6 này cũng giống như dùng điện thoại, khi tất cả thông tin cần thiết đều hiển thị trực quan trên màn hình lớn”, anh Nam nói thêm.

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) cũng là một trang bị không thể thiếu, mang lại sự an tâm đáng kể cho anh Nam, một tài xế mới. Trong quá trình di chuyển, nhiều lần anh bị xe máy “tạt đầu” bất ngờ, VF 6 đã giúp anh thoát va chạm khi tự phanh khẩn cấp đúng lúc. Hay như trong một lần đi cao tốc Hà Nội - Hưng Yên, chiếc xe tự đánh lái về làn khi phát hiện có xe khác vượt lên trong điểm mù, giúp anh và gia đình khỏi nguy cơ xảy ra va chạm xe ở tốc độ cao.

Về vận hành, anh Nam đánh giá cao khả năng phản hồi gần như tức thì của chân ga, vô lăng, hệ thống treo và khung gầm chắc chắn của xe. Sự ổn định của thân xe thể hiện ở việc VF 6 giúp cho mẹ anh, vốn là một người dễ say xe, nhưng luôn cảm thấy thoải mái khi ngồi sau tay lái của con trai mình.

Chạy dịch vụ hiệu quả - Tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận

Khả năng vận hành, sự đa dụng của VF 6 đáp ứng tốt nhu cầu chạy xe cá nhân và chạy dịch vụ của anh Nam

Không chỉ dùng cho gia đình, anh Nam cũng đăng ký chạy dịch vụ trên Xanh SM Platform để tạo thêm nguồn thu nhập lúc rảnh giúp anh có thêm tài chính nuôi xe. Với thu nhập ổn định từ việc chạy xe mỗi ngày, anh Nam tự tin khẳng định rằng việc sở hữu xe không còn là gánh nặng tài chính.

Anh Nam ước tính, nếu chạy 4.000 km mỗi tháng với một chiếc xe xăng cùng phân khúc, chi phí nhiên liệu sẽ lên tới 6 triệu đồng. Nếu duy trì liên tục trong thời gian dài, đây sẽ là một khoản tiền lớn. Nhưng với chiếc VF 6, khoản chi phí này hoàn toàn không hề phát sinh nhờ chính sách sạc điện miễn phí. Đặc biệt, với độ phủ rộng hơn 150.000 cổng sạc trong hệ thống V-Green, việc sạc xe hàng ngày của anh cũng rất dễ dàng, thuận tiện.

Trong quá trình chạy dịch vụ, sự nhỏ gọn và hiện đại của VF 6 tiếp tục phát huy tác dụng. Anh kể lại câu chuyện trong một lần đón khách du lịch tại khu phố cổ. Khi đó, anh phải đưa xe vào một đoạn ngõ rất nhỏ với xe máy đỗ kín hai bên đường. “Nhờ camera 360 độ có hỗ trợ nhìn xuyên gầm cùng cảm biến xung quanh, tôi quan sát dễ dàng và đi qua một cách chính xác. Vị khách đó tỏ ra bất ngờ và đánh giá cao sự nhiệt tình của tôi”, anh hào hứng nói.

Còn với các chuyến chở khách đi sân bay Nội Bài, VF 6 vận hành êm, không có tiếng ồn động cơ, tạo trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Tính năng ga tự động thích ứng trong gói ADAS cũng giúp anh bớt mệt mỏi trong các hành trình dài và giúp duy trì tốc độ xe ổn định ngay cả khi lưu lượng giao thông thay đổi liên tục.

Sau một thời gian sử dụng, anh Hoàng Nam nhận thấy rằng VF 6 là lựa chọn lý tưởng cho những người lần đầu sở hữu xe, vừa phục vụ gia đình vừa có thể chạy dịch vụ. Xe gọn, dễ điều khiển, đầy đủ tiện nghi hiện đại, công nghệ an toàn, hoạt động hiệu quả và chi phí sử dụng thấp. Nhờ đó, anh có thể duy trì mức thu nhập ổn định khi chạy dịch vụ và yên tâm với khoản vay trả góp. Theo anh, đây là lựa chọn cân bằng giữa trải nghiệm hàng ngày và hiệu quả tài chính lâu dài.