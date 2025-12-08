Honda Vario 125 đời mới có thêm phiên bản phong cách đường phố

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lê Tuấn
TPO - Mẫu xe tay ga Honda Vario 125 bước sang thế hệ thứ 5 với thiết kế được làm mới hoàn toàn, đồng thời bổ sung biến thể Street mang phong cách thể thao với ghi-đông trần.

Vào đầu tháng 12 này, liên doanh của Honda tại Indonesia đã giới thiệu mẫu Vario 125 thế hệ mới 2026. Mẫu xe tay ga này được nâng cấp thiết kế theo hướng mạnh mẽ và thể thao hơn, nhưng về tổng thể vẫn giữ lại phong cách đặc trưng của dòng Vario 125.

honda-vario-125-2026-indo-5.jpg

Thay đổi rõ nét nhất nằm ở thân xe với những đường nét góc cạnh, cơ bắp hơn. Phần đầu xe không có nhiều thay đổi, ngoại trừ yếm trước được thiết kế mới với cụm đèn pha LED hình chữ V đặt thấp và có kích thước lớn hơn. Trong khi đó, dải đèn LED định vị chữ Y được làm mảnh hơn và đèn xi-nhan đặt cao hơn mẫu cũ.

honda-vario-125-2026-indo-2-1.jpg

Ngoài ra, hai bên yếm trước còn được thiết kế thêm hai khe gió. Phần đuôi xe không thay đổi nhiều, vẫn là thiết kế vuốt nhọn kèm đèn hậu LED tương tự như Vario 160 nhưng mỏng hơn.

honda-vario-125-2026-indo-4.jpg﻿
honda-vario-125-2026-indo-3.jpg﻿

Đáng chú ý, Honda Vario 125 2026 còn bổ sung phiên bản Street mới mang phong cách đường phố, với tay lái gợi nhớ đến những chiếc naked sport bike.

honda-vario-125-2026-indo-1-1.jpg

Mặc dù có nhiều thay đổi về thiết kế nhưng Vario 125 gần như vẫn giữ nguyên nền tảng kỹ thuật từ bản cũ. Thay vì sử dụng động cơ mới eSP+ 4 van như Honda Air Blade 125, Honda Vario 125 2026 vẫn sử dụng động cơ thế hệ cũ eSP 2 van, cho công suất tối đa 11 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm.

Dẫu vậy, nhà sản xuất cho biết đã tối ưu trọng lượng để Vario 125 bản Street nhẹ hơn khoảng 300 gram so với đời cũ, từ đó cho khả năng vận hành linh hoạt hơn.

Các trang bị tiện ích gồm có bảng đồng hồ LCD đơn sắc, hộc chứa đồ trước với cổng sạc USB-C 5V/3A, móc treo đồ và cốp 18 lít. Khoá smartkey và hệ thống dừng chờ Idling Stop đều có mặt.

honda-vario-125-2026-indo-2.jpg

Các phiên bản đều sử dụng lốp trước kích thước 90/80, lốp sau 100/80 kết hợp mâm xe thể thao 14 inch. Honda Vario 125 trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh kết hợp CBS gồm phanh đĩa và phanh tang trống phía sau, trong khi ABS bánh trước chỉ có trên bản Street.

honda-vario-125-2026-indo-1.jpg

Tại Indonesia, Honda Vario 125 2026 có mức giá dao động từ 24,41-26,49 triệu Rp (tương đương khoảng 38,7-42 triệu đồng). Sau quốc gia vạn đảo, mẫu xe tay ga bản mới này có thể sẽ gia nhập thị trường Việt Nam.

Hiện tại, Honda Việt Nam (HVN) đang phân phối mẫu Vario 125 thế hệ cũ dưới hình thức xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với mức giá dao động từ 40,73-41,22 triệu đồng.

Lê Tuấn
#Honda Vario 125 #honda #xe tay ga #xe máy #honda vario #xe máy honda #vario đời mới

