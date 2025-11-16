Honda và Nissan lên kế hoạch tái hợp tác

TPO - Sau vụ đàm phán sáp nhập hồi đầu năm đổ bể, Honda và Nissan lại có kế hoạch tái hợp tác để phát triển xe ô tô cho thị trường Mỹ.

Tân CEO của Nissan, ông Ivan Espinosa cho biết mục tiêu của hai hãng là hướng tới hình thức hợp tác linh hoạt hơn.

“Chúng tôi đang thảo luận về cách hợp tác tại thị trường Mỹ”, ông Espinosa nói, đồng thời gợi ý về khả năng Honda và Nissan sẽ phát triển sản phẩm chung và chia sẻ hệ truyền động.

Espinosa mô tả tiến trình thảo luận hiện tại diễn ra rất tích cực và có tính xây dựng cao, thông qua các cuộc gặp gỡ thường xuyên của lãnh đạo hai hãng.

Tuy nhiên, CEO của Nissan đã sớm bác bỏ đồn đoán về khả năng tái khởi động kế hoạch sáp nhập với Honda. “Chúng tôi không bàn về việc hợp nhất hay ràng buộc vốn”, Espinosa nhấn mạnh.

Dù vậy, vẫn có nhiều động lực để hai hãng bắt tay, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Thị trường Mỹ đang là mặt trận đầy thách thức, nhất là sau khi Washington quyết định tăng thuế đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản.

Thuế suất đã giảm từ 27,5% xuống còn 15% vào tháng 9 sau thỏa thuận thương mại mới, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 2,5% trước chiến tranh thương mại.

Nissan dự báo khoản thuế mới sẽ khiến lợi nhuận năm tài khóa này giảm khoảng 275 tỷ yen (1,8 tỷ USD), trong khi Honda có thể chịu mức ảnh hưởng tới 385 tỷ yen (54,2 tỷ USD).

Việc phối hợp nguồn lực trên quy mô toàn cầu có thể giúp cả hai duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường Mỹ giảm nhiệt với xe thuần điện, trong khi các hãng Trung Quốc như BYD tiếp tục mở rộng ra nhiều thị trường nhờ chiến lược giảm giá mạnh.

Honda và Nissan đã ký thỏa thuận hợp tác về phần mềm ô tô và điện hóa từ tháng 8/2024, nhưng vòng thảo luận mới có thể tiến xa hơn, mở ra khả năng phát triển chung nền tảng xe hoặc chia sẻ hệ truyền động sản xuất ngay tại Mỹ.

CEO Espinosa không đề cập cụ thể đến việc Nissan có thể chế tạo xe tại các nhà máy Honda ở Bắc Mỹ, song đây cũng được xem là một khả năng.

Ở một diễn biến khác, Nissan đang đẩy mạnh kế hoạch tái cấu trúc “Re:Nissan”, dự kiến cắt giảm 20.000 việc làm và thu hẹp số nhà máy toàn cầu từ 17 xuống còn 10 vào năm 2028.

Trong bối cảnh thua lỗ 221,9 tỷ yen (31,2 tỷ USD) hồi đầu năm, CEO Espinosa khẳng định việc duy trì sự linh hoạt là cần thiết: “Thế giới thay đổi rất nhanh. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là mang lại giá trị cho Nissan và các cổ đông”.