Mitsubishi Destinator chạm mốc 2.000 đơn hàng sau 1 tuần bán tại Việt Nam

TPO - Tương tự như ở Indonesia, mẫu xe Nhật Mitsubishi Destinator ghi nhận phản hồi tích cực từ khách hàng khi ra mắt thị trường Việt Nam.

Theo Mitsubishi Motors Việt Nam, mẫu SUV hoàn toàn mới Destinator đã chạm mốc 2.000 đơn đặt hàng sau 1 tuần ra mắt khách hàng trong nước.

Đây được xem là con số khả quan trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh gay gắt. Đặc biệt là ở phân khúc SUV cỡ C, nơi người tiêu dùng có rất nhiều sự lựa chọn, từ đó cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua xe.

So với các mẫu xe ra mắt gần đây của Mitsubishi tại Việt Nam, Destinator đang cho thấy tốc độ tiếp cận khách hàng tốt hơn. Trước đó, Xpander khi ra mắt vào tháng 8/2018 phải mất tới 5 tháng mới đạt mốc 2.000 xe. Trong khi đó, mẫu Xforce trình làng vào tháng 1/2024 cũng cần khoảng 3 tháng để chạm cột mốc này.

Khởi đầu với 2.000 đơn đặt hàng phần nào cho thấy triển vọng của Destinator khi gia nhập phân khúc SUV cỡ C. Nhóm này đang được dẫn đầu bởi một mẫu xe Nhật khác là Mazda CX-5, với doanh số trung bình hơn 1.300 xe mỗi tháng trong năm 2025.

So với các đối thủ, Mitsubishi Destinator có ưu thế về không gian cabin với cấu hình 7 chỗ thực thụ, phù hợp với người dùng mua xe phục vụ gia đình. Ngoài ra, hãng còn áp dụng khuyến mãi để đưa khởi điểm của xe xuống còn 739 triệu đồng trong tháng ra mắt, từ đó thu hút nhiều khách hàng hơn.

﻿ Không gian hai hàng ghế sau của Mitsubishi Destinator.

So các mẫu SUV 7 chỗ cùng cỡ khác như Honda CR-V, Volkswagen Tiguan đều có giá không dưới một tỷ đồng, Mitsubishi Destinator đang là lựa chọn xe gầm cao cỡ C dành cho gia đình có giá dễ tiếp cận nhất.

Nhìn chung, cách tiếp cận của Mitsubishi Việt Nam với Destinator tương đối giống hai mẫu xe chủ lực là Xpander và Xforce. Cả ba đều là những sản phẩm được phát triển dựa trên nghiên cứu thị hiếu của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, tập trung vào tính thực dụng, gia tăng tiện nghi, công nghệ nhưng giá bán vừa phải.

Trong tháng 11 vừa qua, Xpander và Xforce cũng ghi dấu ấn khi cùng đạt doanh số hơn 2.200 chiếc. Với kết quả này, bộ đôi chủ lực của Mitsubishi chính là hai mẫu ô tô chạy xăng bán tốt nhất Việt Nam tháng 11.