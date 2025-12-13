Lái thử VinFast EC Van, tài xế 'thích mê' vì xe gọn, thùng rộng, vào chợ dễ

Được trực tiếp trải nghiệm VinFast EC Van, nhiều tài xế ấn tượng với trang bị và khả năng vận hành của mẫu xe chở hàng thuần điện thương hiệu Việt. Kết hợp với khả năng tối ưu chi phí, EC Van được cho là “lời giải” cho bài toán giao hàng trong các đô thị.

Xe chở hàng thuần điện tối ưu bài toán giao hàng trong phố

Đông đảo tài xế đăng ký lái thử, trải nghiệm VinFast EC Van tại Vincom Mega Mall Smart City.

Sáng 12/12, tại Vincom Mega Mall Smart City (Hà Nội), mẫu xe điện chở hàng VinFast EC Van lần đầu tiên được “trình làng” để các tài xế đến lái thử, trải nghiệm.

Theo ghi nhận, sự kiện thu hút hàng trăm người đến dự, trong đó có rất nhiều bác tài đang quan tâm đến EC Van.

Anh Vũ Thế Hùng (ngồi ở ghế lái) là một trong những người dùng đầu tiên trải nghiệm chiếc VinFast EC Van tại sự kiện lái thử.

Anh Vũ Thế Hùng, 32 tuổi, là một tiểu thương đến từ khu vực Linh Đàm - Hà Nội. Anh có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện từ khá sớm và cũng là một trong những người đầu tiên được cầm lái chiếc EC Van.

Chia sẻ sau khi chạy thử, anh Hùng cho biết, ưu điểm lớn nhất của EC Van là sự nhỏ gọn, tiện dụng. Anh tin rằng, kích thước của mẫu xe này cho phép tài xế dễ dàng di chuyển trong những ngõ nhỏ, khu chợ. “Những hộ kinh doanh nhỏ hay các đơn vị bán hàng online mua xe này sẽ rất phù hợp", anh Hùng nói thêm.

Quãng đường của EC Van được nhận định phù hợp với yêu cầu công việc vận tải hàng hóa trong đô thị.

Dù có kích thước nhỏ gọn, EC Van được anh Lộc - một tài xế xe tải tại Hà Nội nhận xét có thùng xe rất rộng rãi, có thể chứa nhiều loại hàng hóa.

“Quãng đường di chuyển của EC Van lên tới 175 km mỗi lần sạc đầy. Thông số này hoàn toàn có thể đáp ứng tốt ít nhất 2 chuyến giao hàng, sau đó tài xế có thể tranh thủ nghỉ trưa để sạc pin đầy lại cho xe và tiếp tục công việc một cách bình thường”, anh Lộc chia sẻ.

Khoang chở hàng của EC Van được đánh giá cao về thể tích, phù hợp cho nhu cầu vận chuyển trong phố.

Sau khi lái thử, nhiều tài xế kỳ vọng EC Van là lựa chọn phù hợp để duy trì kinh doanh vận tải hàng hóa một cách ổn định trong bối cảnh kiểm soát khí thải đô thị sẽ ngày càng nghiêm ngặt. Chi phí sở hữu thấp, khả năng vận hành sạch và sự thuận tiện khi di chuyển nội thành giúp EC Van trở thành giải pháp dài hạn cho người làm vận tải nhỏ lẻ trong tương lai gần.

Vận hành, tiện nghi vượt phân khúc, giá chỉ từ 285 triệu đồng

Tại sự kiện, ngoài các tài xế, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ô tô cũng đã tự tay trải nghiệm chiếc VinFast EC Van. Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) cho biết, khi quan sát hệ thống treo của xe, nhìn về trục bánh sau, VinFast EC Van sử dụng nhíp lá thay cho lò xo, tạo nên một điểm nhấn của xe. “Cấu hình này giúp xe vững chắc và ổn định hơn khi chở đủ tải, đặc biệt với nhu cầu chở hàng xung quanh khu vực thành phố”, ông Thắng nhận định.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao khả năng vận hành của VinFast EC Van.

Cùng chung nhận định về khả năng vận hành, chuyên gia Đình Nam cho rằng, trái ngược với các loại xe chở hàng thường không ưu tiên trải nghiệm của người lái, EC Van với hệ thống truyền động thuần điện lại đem đến cảm giác lái rất tốt cho tài xế. “Khi tôi nhấn chân ga, chiếc xe vọt đi, cho thấy xe có gia tốc lớn”, chuyên gia Đình Nam chia sẻ.

Về trang bị, VinFast EC Van dù là một mẫu xe thương mại nhưng vẫn sở hữu nhiều tiện nghi vượt trội trong phân khúc, gây ấn tượng với anh Nam. Anh chỉ ra cặp gương chiếu hậu cỡ lớn mang đến tầm quan sát rộng, cửa kính lên xuống bằng điện, điều hòa, đồng hồ dạng kỹ thuật số với đầy đủ thông tin, cùng với cần số trên vô lăng rất tiện dụng.

Chuyên gia Đình Nam cho biết VinFast EC Van sở hữu một số trang bị tiện nghi hỗ trợ người lái hiếm thấy ở các mẫu xe chở hàng.

Về tính kinh tế, EC Van đã tạo được một lợi thế rõ rệt về chi phí nhiên liệu khi so với xe xăng/dầu cùng kích thước. “Trong quá trình sử dụng, xe điện EC Van sẽ được miễn phí sạc tại các trạm công cộng của V-Green, và khoản tiền bảo dưỡng cũng rất thấp do đặc trưng của hệ thống truyền động thuần điện”, chuyên gia Chu Hữu Thọ, đến từ Autobikes, giải thích cụ thể.

Theo các chuyên gia, với những lợi thế về trang bị, vận hành, chi phí sử dụng, mức giá 285 triệu đồng của EC Van là quá hời so với phân khúc xe chở hàng hiện nay. Đặc biệt, theo đánh giá, VinFast EC Van sẽ trở thành bạn đường lâu dài của các doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương và cộng đồng tài xế khi chính sách hạn chế phát thải sẽ sớm được áp dụng tại các thành phố lớn.