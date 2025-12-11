Kia Seltos đời mới lộ diện

TPO - Kia vừa trình làng thế hệ mới của dòng SUV cỡ nhỏ Seltos với sự thay đổi toàn diện từ thiết kế, kích thước đến công nghệ.

Ở thế hệ mới, Seltos sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh hơn, đồng bộ với các mẫu xe mới gần đây của Kia như Sportage facelift và Telluride đời mới.

Theo đó, phần đầu xe mang hơi hướng tương lai với cụm đèn pha tách đôi đặt dọc và được tích hợp vào lưới tản nhiệt mở rộng. Đi kèm với đó là ốp gầm kiểu mới hoàn thiện Satin Silver.

Thân xe gợi nhớ xe điện Kia EV5 với tay nắm cửa dạng ẩn, đường gân nổi cùng thiết kế viền mái dốc. Trong khi đó, đuôi xe nổi bật với cánh gió lớn và dải LED vắt ngang nối liền cụm đèn hình đồng hồ cát.

Ngoài bản tiêu chuẩn, Kia Seltos mới có hai phiên bản GT-Line thiên hướng thể thao và X-Line phong cách off-road. Hãng cũng bổ sung ba màu sơn mới gồm Xanh Iceberg, Xám Gravity và Đỏ Matte Magma.

So với thế hệ cũ, kích thước của Seltos giờ đây tăng đáng kể. Xe dài 4.430 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.600 mm và trục cơ sở 2.690 mm, nhỉnh hơn thế hệ trước 45 mm chiều dài, 30 mm chiều rộng và thêm 60 mm chiều dài cơ sở.

Nhờ tăng kích thước, khoang cabin hứa hẹn rộng rãi hơn để phục vụ gia đình. Hàng ghế sau có thể ngả, đi kèm hệ thống giá gắn phụ kiện. Dung tích khoang hành lý tăng lên 536 lít, nhiều hơn 103 lít so với đời trước nhờ sàn hành lý hai tầng gập linh hoạt.

Nội thất được thiết kế mới theo phong cách xe điện của Kia, nổi bật với cụm đôi màn hình 12,3 inch và bảng điều khiển điều hòa riêng biệt. Xe tích hợp cập nhật phần mềm OTA, trợ lý ảo AI và nhiều tiện nghi tùy chọn như cửa sổ trời toàn cảnh, HUD, dàn loa Harman Kardon hoặc Bose cùng đèn viền nội thất 64 màu. Gói ADAS thế hệ mới cũng được trang bị đầy đủ.

Seltos thế hệ mới sử dụng nền tảng K3 giống Kia Niro, K4, Hyundai Kona và Elantra, giúp cải thiện độ cứng thân xe, khả năng cách âm và độ cân bằng khung gầm.

Xe có hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên công suất 147 mã lực và máy 1.6L tăng áp cho 178 hoặc 190 mã lực. Tùy cấu hình, xe sẽ sử dụng hộp số sàn 6 cấp, ly hợp kép 7 cấp hoặc tự động 8 cấp.

Kia Seltos mới được giới thiệu sẽ có treo sau đa liên kết. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xuất hiện trên một số phiên bản và là tùy chọn nâng cấp qua trả phí.

Điểm nhấn của Seltos thế hệ thứ hai là sự xuất hiện lần đầu của bản hybrid. Tuy nhiên, Kia chưa công bố thông số mà chỉ hé lộ rằng xe có hiệu suất được cải thiện, trang bị hệ thống phanh tái tạo mới và có hỗ trợ sạc thiết bị ngoại vi (V2L).

Việc sản xuất Seltos thế hệ mới sẽ bắt đầu vào tháng 12 này. Mẫu xe này dự kiến sẽ mở bán tại Ấn Độ rồi tới Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc trong năm 2026.

Là một sản phẩm toàn cầu của Kia, Seltos thế hệ mới dự kiến sẽ có mặt ở Việt Nam trong tương lai. Tại nước ta, Kia Seltos được phân phối bởi Thaco Auto và đang là mẫu xe bán tốt nhất của thương hiệu Hàn Quốc với doanh số lũy kế đạt 5.395 xe từ đầu năm.