Hãng xe Anh sắp vào Việt Nam hé lộ SUV hybrid đầu tiên

TPO - Theo Carscoops, mẫu SUV hybrid đầu tiên của Lotus không phải một sản phẩm hoàn toàn mới, mà là một phiên bản Eletre được tinh chỉnh để phù hợp với hệ truyền động mới.

Giống như nhiều nhà sản xuất châu Âu khác, hãng xe Lotus của Anh đang điều chỉnh lại lộ trình điện hóa. Kế hoạch này bao gồm việc phát triển xe hybrid thay vì sớm chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Mẫu xe đầu tiên mở màn cho giai đoạn chuyển đổi này mới đây được hé lộ là một phiên bản khác phát triển từ SUV Eletre hiện tại. Điều này được xác nhận thông qua hồ sơ đăng ký được công bố bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT).

Theo đó, chiếc SUV hybrid đầu tiên của Lotus có thiết kế gần như không đổi so với Eletre chạy điện. Ngoại thất giữ nguyên, ngoại trừ huy hiệu “For-Me” nhỏ gắn ở nắp cốp với mục đích phân biệt phiên bản có động cơ đốt trong.

Thông số kỹ thuật chi tiết vẫn được giữ kín. Điều hiếm hoi được xác nhận là xe sẽ sử dụng động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, công suất 279 mã lực. Máy xăng này hoạt động song song với hệ thống truyền động điện chưa được tiết lộ.

Mặc dù kích thước của pin hay số lượng mô-tơ điện vẫn là ẩn số nhưng tờ Carscoops dự đoán rằng tổng công suất của hệ thống hybrid này có thể đạt 952 mã lực, nhỉnh hơn so với Eletre R thuần điện (905 mã lực).

Phạm vi vận hành thuần điện của Lotus For-Me được cho là sẽ dao động 345-355 km với mỗi lần sạc theo chuẩn CLTC. Khi chạy ở chế độ plug-in hybrid, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ thấp, chỉ 0,06-0,07 lít/100 km theo chuẩn WLTC.

Khi cạn pin, xe sẽ chuyển sang vận hành chỉ bằng động cơ xăng. Lúc này, mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng lên thành 6,0-6,1 lít/100 km.

Mẫu SUV hybrid Eletre For-Me sẽ ra mắt đầu tiên tại Trung Quốc, sau đó sẽ được phân phối tại châu Âu. Sau mẫu Eletre, nhiều khả năng mẫu sedan thể thao chung nền tảng là Emeya cũng sẽ có phiên bản hybrid. Ngoài ra, một mẫu SUV cỡ nhỏ hơn cũng đã được xác nhận, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

SUV điện Lotus Eletre.

Tất cả các mẫu plug-in hybrid (PHEV) mới của Lotus sẽ sử dụng kiến trúc điện 900 volt, cho phép sạc siêu nhanh. Lotus cho biết chỉ cần 10 phút để sạc từ 10% lên 80%.

Tại Việt Nam, thương hiệu Lotus được xác nhận sẽ sớm gia nhập thị trường trong nước thông qua nhà phân phối Tasco Auto. Với xu hướng chuộng gầm cao và điện hóa hiện nay, nhiều khả năng mẫu xe Lotus đầu tiên được đưa về Việt Nam trong tương lai sẽ là SUV Eletre, có thể là cả phiên bản thuần điện lẫn hybrid.