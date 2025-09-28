Hãng xe thể thao Lotus sắp vào Việt Nam

TPO - Sau khoảng hai năm chờ đợi, thương hiệu xe thể thao Lotus chuẩn bị chính thức gia nhập thị trường ô tô Việt Nam.

Theo thông tin trên trang chủ của Tasco Auto, công ty đã ký kết thỏa thuận trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu ô tô Lotus tại thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác này nằm trong chiến lược mở rộng thị trường của Lotus tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời thể hiện định hướng của Tasco Auto trong việc cung cấp đa dạng sản phẩm ô tô đến khách hàng tại Việt Nam.

Thực tế, thông tin Lotus có kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam đã xuất hiện từ năm 2023 khi hãng này công bố chiến lược mở rộng ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, Lotus đã có mặt tại Malaysia và Thái Lan.

Showroom của Lotus tại Malaysia.

Lotus là thương hiệu xe thể thao được thành lập tại Vương quốc Anh với hơn 70 năm lịch sử. Hãng này nổi tiếng với những sản phẩm xe hiệu suất cao, tập trung vào công nghệ, khả năng khí động học và thiết kế trọng lượng nhẹ.

Lotus hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Geely. Thương hiệu xe Trung Quốc này mới chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam từ đầu năm nay, cũng có nhà phân phối chính thức là Tasco Auto.

Với việc bổ sung hãng xe thể thao Anh quốc, đơn vị này hiện nắm giữ tổng cộng 5 thương hiệu thuộc Geely, bao gồm Volvo, Lynk & Co, Geely, Zeekr và Lotus.

Dù là một thương hiệu đã có chỗ đứng trong làng xe thể thao nhưng Lotus vẫn là cái tên khá xa lạ với người dùng đại chúng Việt Nam. Trong quá khứ, từng có một số mẫu xe của Lotus được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với số lượng hạn chế như Lotus Evora GT, Lotus Exige Sport 420 Final Edition hay Lotus Elise S2.

Hiện chưa rõ Lotus sẽ phân phối mẫu xe nào khi chính thức vào Việt Nam. Trên các thị trường quốc tế, hãng này đang bán 4 mẫu xe là Evija, Emira, Emeya và Eletre.

SUV điện Lotus Eletre.

Trong số này, Eletre là SUV chạy điện có ngoại hình khá giống Lamborghini Urus. Đây nhiều khả năng sẽ là mẫu xe Lotus đầu tiên được đưa về Việt Nam để phù hợp với xu hướng chuộng gầm cao và điện hóa.

Tại thị trường Malaysia, Lotus Eletre phiên bản mới 2026 có giá khởi điểm 499.000 ringgit, quy đổi khoảng 3,15 tỷ đồng. Xe được trang bị tiêu chuẩn pin dung lượng 112 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 500-600 km với mỗi lần sạc, tùy phiên bản cấu hình.