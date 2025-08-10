Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lexus sắp ra mắt siêu xe điện kế nhiệm LFA

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bên cạnh mẫu siêu xe điện sắp ra mắt, Lexus dự kiến sẽ tiết lộ một số mẫu SUV phiên bản nâng cấp vào năm 2028.

Với mục tiêu chỉ bán xe điện vào năm 2035, Lexus đang phát triển một số dòng sản phẩm không phát thải mới bao gồm một mẫu xe thể thao, một mẫu sedan và một mẫu SUV ba hàng ghế.

Trong số các sản phẩm sắp ra mắt, tâm điểm là mẫu coupe thể thao lấy cảm hứng từ concept Electrified Sport 2021, được ví như mẫu xe sẽ tiếp nối tinh thần của huyền thoại Lexus LFA V10 trong kỷ nguyên không phát thải.

Theo Auto News, mẫu siêu xe chưa đặt tên này có thể ra mắt cuối 2026, trùng thời điểm LC 500 V8 kết thúc vòng đời. Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda được cho là đã trực tiếp tham gia quá trình phát triển nhằm đảm bảo xe vẫn mang lại cảm giác lái phấn khích dù không còn động cơ đốt trong.

2022-lexus-electrified-sport-sema-2.jpg
Lexus Electrified Sport concept 2021.

Ở phiên bản concept, mẫu coupe thể thao này được trang bị pin thể rắn cho khả năng di chuyển quãng đường 700 km/lần sạc cùng động cơ điện mạnh mẽ cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây. Bộ thông số này được kỳ vọng sẽ giữ nguyên trên bản thương mại.

Ở mảng sedan, Lexus ES thế hệ mới đã xuất hiện tại Trung Quốc và châu Âu. Mẫu xe chủ lực của hãng được cung cấp cả phiên bản hybrid lẫn thuần điện để phù hợp với nhu cầu của các thị trường khác nhau.

Mẫu IS nhỏ hơn sẽ không còn bản động cơ V8 vào năm sau và dự kiến sẽ bước sang thế hệ mới vào 2026 với cả bản hybrid lẫn thuần điện giống dòng ES. Trong khi đó, RC và RC F nhiều khả năng bị khai tử không bản kế nhiệm.

Phân khúc SUV của Lexus cũng chuẩn bị có thay đổi lớn khi UX sẽ được tái thiết kế vào năm tới, dự kiến bỏ hoàn toàn bản điện. Trong khi đó, hãng xe sang Nhật Bản được cho là đang phát triển một mẫu SUV ba hàng ghế thuần điện, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Đây có thể là phiên bản sản xuất của mẫu concept Lexus Electrified SUV 2021, dự kiến đóng vai trò là phiên bản không phát thải của dòng SUV cỡ lớn chạy xăng TX.

lexus-electrified-suv-concept.jpg
Lexus Electrified SUV concept 2021.

Các dòng SUV còn lại của Lexus gồm NX, RX, GX và LX dự kiến sẽ nhận được các bản cập nhật giữa vòng đời vào năm 2028. Trong khi đó, dòng xe điện RZ vừa ra mắt bản facelift ở châu Âu hồi đầu năm nay.

Nhìn chung, từ giờ cho tới cuối thập kỷ này, Lexus vẫn sẽ chọn cách tiếp cận linh hoạt khi vừa tận dụng thế mạnh từ dải sản phẩm hybrid đang có, đồng thời từng bước mở rộng sang xe thuần điện. Chiến lược này cho phép Lexus đáp ứng đa dạng nhu cầu và điều kiện thị trường, song vẫn đảm bảo mục tiêu điện hóa lâu dài.

TPO - Bên cạnh mẫu siêu xe điện sắp ra mắt, Lexus dự kiến sẽ tiết lộ một số mẫu SUV phiên bản nâng cấp vào năm 2028.

