Một mẫu xe Đức đang bán tại Việt Nam có nguy cơ bị khai tử

Lê Tuấn
TPO - Touareg - một trong những dòng xe lâu đời nhất Volkswagen đang bước vào đoạn cuối của vòng đời mà không có phiên bản kế nhiệm.

Theo Autocar, Volkswagen lên kế hoạch dừng sản xuất mẫu xe chủ lực Touareg vào năm 2026. Hãng xe Đức được cho là không có kế hoạch sản xuất mẫu xe kế nhiệm trực tiếp cho Touareg.

volkswagen-touareg-2023.jpg

Động thái này sẽ đặt dấu chấm hết cho vòng đời 24 năm của dòng SUV chủ lực nhà Volkswagen. Mẫu Touareg trước đó đã bị dừng bán ở thị trường Mỹ vào năm 2017.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Touareg được phân phối chính hãng với hai phiên bản, gồm Elegance giá 2,699 tỷ đồng và Luxury giá 3,099 tỷ đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu và được xếp vào phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, cạnh tranh cùng Audi Q7 và Lexus RX.

Một số đại lý Volkswagen gần đây đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu Touareg 2025, dự kiến ra mắt trong tháng 8. Nhưng với việc dòng xe Đức này sắp bị ngừng sản xuất, đây nhiều khả năng sẽ là phiên bản cuối cùng được bán trước khi xe bị khai tử trên toàn cầu.

volkswagen-touareg-r-line-2023.jpg
Volkswagen Touareg phiên bản 2025 sắp bán tại Việt Nam.

Touareg ra mắt từ năm 2002 và được phát triển cùng với mẫu Porsche Cayenne đầu tiên. Mẫu SUV này ra đời với mục đích nâng tầm thương hiệu Volkswagen cùng mẫu sedan cao cấp Phaeton đã dừng sản xuất.

Được định vị là chiếc SUV đầu bảng của Volkswagen, Touareg chia sẻ nền tảng với hàng loạt mẫu SUV hạng sang như Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga hay cả Lamborghini Urus.

Động thái dừng sản xuất Touareg đồng nghĩa với việc Volkswagen rút khỏi phân khúc SUV cao cấp, qua đó mở ra khoảng trống thị phần dành cho thương hiệu anh em như Audi hay Porsche. Autocar cho biết sau khi ngừng sản xuất Touareg, Volkswagen sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng danh mục sản phẩm với các mẫu xe có giá bán rẻ hơn.

Quyết định ngừng sản xuất Touareg cũng phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của Volkswagen. Thực tế, hãng cũng đã có Tayron là mẫu xe thay thế Touareg ở nhiều thị trường quan trọng với mức giá dễ tiếp cận hơn, đa dạng hệ truyền động.

Cùng với Touareg, Volkswagen cũng sẽ khai tử ID.5 khỏi dòng xe điện của hãng vào năm 2027. Mẫu xe này ra mắt từ năm 2021 với tư cách là phiên bản thể thao của ID.4 nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng.

Lê Tuấn
