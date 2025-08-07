Hyundai lên kế hoạch trình làng 10 mẫu xe mới

TPO - Hãng xe Hàn Quốc Hyundai cùng các liên doanh của mình tại Trung Quốc và Mỹ có kế hoạch ra mắt tổng cộng 10 mẫu ô tô mới trong tương lai, bao gồm cả xe du lịch lẫn xe thương mại.

Theo Car News China, Beijing Hyundai - liên doanh giữa Hyundai Motor với BAIC, vừa công bố lịch ra mắt mẫu SUV điện mang tên EO vào tháng 9 tới. Mẫu xe này trước đó có tên là Elexio, là cái tên đầu tiên trong dải sản phẩm hợp tác giữa hai doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Cụ thể, liên doanh đặt mục tiêu ra mắt hơn 5 mẫu xe thuần điện tại Trung Quốc trong 3 năm tiếp theo. Các mẫu xe này dự kiến giá bán dao động trong khoảng 100.000-300.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 360 triệu đến 1,08 tỷ đồng.

Hyundai EO có thiết kế khác biệt so với các mẫu xe điện hiện hành của Hyundai.

Bên cạnh thị trường Trung Quốc, Hyundai còn đang hợp tác với tập đoàn General Motors (GM) của Mỹ. Liên doanh này mới đây đã chính thức công bố kế hoạch hợp tác phát triển 5 mẫu xe mới, chủ yếu nhắm đến thị trường Trung và Nam Mỹ.

Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ nhưng theo thỏa thuận, GM sẽ phát triển nền tảng xe bán tải cỡ trung, trong khi Hyundai sẽ đảm nhiệm chính với các mẫu xe nhỏ gọn và xe bán tải điện. Dự kiến, tất cả các mẫu xe này được cung cấp cả phiên bản động cơ đốt trong lẫn hybrid.

Mẫu xe duy nhất dành cho thị trường Bắc Mỹ là một chiếc xe van thương mại chạy điện. Nếu mọi việc diễn ra đúng lộ trình, GM và Hyundai kỳ vọng có thể bán hơn 800.000 xe đồng phát triển mỗi năm.

Hai "ông lớn" GM và Hyundai hợp tác chia sẻ sản phẩm tại khu vực châu Mỹ.

Dù chia sẻ nền tảng kỹ thuật, mỗi bên cũng sẽ tự phát triển thiết kế ngoại thất và nội thất riêng biệt để phù hợp với bản sắc thương hiệu của mình.

Việc thiết kế và phát triển đã được khởi động. Các mẫu xe dành cho Trung và Nam Mỹ dự kiến ra mắt vào năm 2028. Mẫu van điện thương mại cũng có thể xuất hiện cùng thời điểm và sẽ được sản xuất tại Mỹ.

Lãnh đạo của Hyundai và GM cho biết, thông qua hợp tác, liên doanh sẽ mang đến cho người tiêu dùng các mẫu xe đẹp mắt, chất lượng, nhiều công nghệ, trải dài nhiều phân khúc và phù hợp với nhiều thị trường. Việc cùng phát triển cũng giúp hai hãng giảm được chi phí và thời gian đưa xe ra thị trường, kèm theo giá bán phải chăng hơn.

Bên cạnh việc hợp tác sản phẩm, Hyundai và GM còn triển khai sáng kiến liên kết chuỗi cung ứng tại Bắc và Nam Mỹ, từ nguyên vật liệu, vận chuyển, logistics cùng nhiều hướng hợp tác khác.