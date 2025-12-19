Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Matsuoka JC Holdings (MJC) và Công ty Cổ phần KOBAC

Sáng 18/12 tại tòa nhà MJC Tower, Lô 04-10A cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Matsuoka JC Holdings (MJC) và Công ty Cổ phần KOBAC , đánh dấu việc đưa thương hiệu KOBAC – chuỗi dịch vụ bảo dưỡng và kiểm định xe hàng đầu Nhật Bản với hơn 60 năm lịch sử – chính thức hiện diện tại thị trường Việt Nam với tên KOBAC CARS.

Thỏa thuận hợp tác này là bước tiến quan trọng trong nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ô tô của MJC. Được biết, MJC đã vận hành Xưởng sửa chữa NAS – Nhật Bản Automobile Service từ năm 2024. Việc hợp tác với KOBAC nhằm mục tiêu mang đến cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm bảo dưỡng và kiểm định xe theo tiêu chuẩn Nhật Bản vượt trội.

Tại buổi lễ ông Kobayashi Kenji ,giám đốc KOBAC cho biết : “ Thị trường xe ô tô Việt Nam được đánh giá đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam trong giai đoạn 2025-2030.Chúng tôi đem đến dịch vụ an toàn cho người dân là nhiệm vụ số 1 của chúng tôi,sự an toàn của khách hàng đặt lên trên hàng đầu”

“Sự hợp tác chiến lược giữa MATSUOKA JC HOLDINGS và KOBAC là một bước ngoặt quan trọng. Chúng tôi cam kết cùng nhau đặt nền móng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng tại Việt Nam, mang những tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng hàng đầu của Nhật Bản phục vụ khách hàng Việt Nam. Đây là lời khẳng định về cam kết đồng hành lâu dài của hai bên tại thị trường đầy tiềm năng này.” – Ông Matsuoka Satoru, Giám đốc Công ty TNHH Matsuoka JC Holdings.

Ông Matsuoka Satoru - Giám đốc Công ty TNHH Matsuoka JC Holdings.

KOBAC, tiền thân là Công ty TNHH Kobayashi Motors (thành lập năm 1976), là một thương hiệu có bề dày lịch sử phát triển từ năm 1959. Đến nay, KOBAC đã phát triển thành chuỗi dịch vụ bảo dưỡng – kiểm định xe lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Nhật Bản với hơn 500 cửa hàng và chi nhánh trên toàn quốc.

Tính đến tháng 3/2025, KOBAC đã phục vụ hơn 19 triệu lượt xe, khẳng định cam kết về uy tín và chất lượng. Hệ sinh thái dịch vụ của KOBAC không chỉ bao gồm bảo dưỡng – sửa chữa, thay dầu nhanh, sơn – phục hồi thân xe, mà còn sở hữu Ngôi trường đào tạo kỹ thuật chuyên sâu “Kiểm định xe KOBAC”, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hình ảnh xưởng dịch vụ Kobac cars đầu tiên tại Việt Nam.

Sự kiện ký kết không chỉ tượng trưng cho sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn đánh dấu sự giao thoa về giá trị, tiêu chuẩn và tầm nhìn, mở ra một hành trình mới mang chất lượng dịch vụ Nhật Bản đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Thông qua hợp tác, dịch vụ biểu tượng của KOBAC như “Làn Dịch vụ Nhanh – Express Lane” sẽ được triển khai tại Việt Nam, cam kết thực hiện quy trình thay dầu siêu tốc, hoàn tất trong dưới 30 phút, mang lại sự nhanh chóng, chính xác và an toàn tối đa.

Nhân viên xưởng Kobac cars thực hiện chuẩn đoán, bảo dưỡng.

Ngoài ra, khách hàng còn được trải nghiệm “Công nghệ Chẩn đoán” tiên tiến, nơi kỹ thuật viên (KTV) thực hiện kiểm tra xe toàn diện, kết hợp quay video và chụp ảnh lỗi trên xe, đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng tuyệt đối trong việc thông báo tình trạng phương tiện và tư vấn bảo dưỡng.