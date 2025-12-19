Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Matsuoka JC Holdings (MJC) và Công ty Cổ phần KOBAC

P.V

Sáng 18/12 tại tòa nhà MJC Tower, Lô 04-10A cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Matsuoka JC Holdings (MJC) và Công ty Cổ phần KOBAC , đánh dấu việc đưa thương hiệu KOBAC – chuỗi dịch vụ bảo dưỡng và kiểm định xe hàng đầu Nhật Bản với hơn 60 năm lịch sử – chính thức hiện diện tại thị trường Việt Nam với tên KOBAC CARS.

image001-3955.jpg

Thỏa thuận hợp tác này là bước tiến quan trọng trong nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ô tô của MJC. Được biết, MJC đã vận hành Xưởng sửa chữa NAS – Nhật Bản Automobile Service từ năm 2024. Việc hợp tác với KOBAC nhằm mục tiêu mang đến cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm bảo dưỡng và kiểm định xe theo tiêu chuẩn Nhật Bản vượt trội.

Tại buổi lễ ông Kobayashi Kenji ,giám đốc KOBAC cho biết : “ Thị trường xe ô tô Việt Nam được đánh giá đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam trong giai đoạn 2025-2030.Chúng tôi đem đến dịch vụ an toàn cho người dân là nhiệm vụ số 1 của chúng tôi,sự an toàn của khách hàng đặt lên trên hàng đầu”

“Sự hợp tác chiến lược giữa MATSUOKA JC HOLDINGS và KOBAC là một bước ngoặt quan trọng. Chúng tôi cam kết cùng nhau đặt nền móng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng tại Việt Nam, mang những tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng hàng đầu của Nhật Bản phục vụ khách hàng Việt Nam. Đây là lời khẳng định về cam kết đồng hành lâu dài của hai bên tại thị trường đầy tiềm năng này.” – Ông Matsuoka Satoru, Giám đốc Công ty TNHH Matsuoka JC Holdings.

image002.png
Ông Matsuoka Satoru - Giám đốc Công ty TNHH Matsuoka JC Holdings.

KOBAC, tiền thân là Công ty TNHH Kobayashi Motors (thành lập năm 1976), là một thương hiệu có bề dày lịch sử phát triển từ năm 1959. Đến nay, KOBAC đã phát triển thành chuỗi dịch vụ bảo dưỡng – kiểm định xe lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Nhật Bản với hơn 500 cửa hàng và chi nhánh trên toàn quốc.

Tính đến tháng 3/2025, KOBAC đã phục vụ hơn 19 triệu lượt xe, khẳng định cam kết về uy tín và chất lượng. Hệ sinh thái dịch vụ của KOBAC không chỉ bao gồm bảo dưỡng – sửa chữa, thay dầu nhanh, sơn – phục hồi thân xe, mà còn sở hữu Ngôi trường đào tạo kỹ thuật chuyên sâu “Kiểm định xe KOBAC”, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao.

image004.jpg
Hình ảnh xưởng dịch vụ Kobac cars đầu tiên tại Việt Nam.

Sự kiện ký kết không chỉ tượng trưng cho sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn đánh dấu sự giao thoa về giá trị, tiêu chuẩn và tầm nhìn, mở ra một hành trình mới mang chất lượng dịch vụ Nhật Bản đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Thông qua hợp tác, dịch vụ biểu tượng của KOBAC như “Làn Dịch vụ Nhanh – Express Lane” sẽ được triển khai tại Việt Nam, cam kết thực hiện quy trình thay dầu siêu tốc, hoàn tất trong dưới 30 phút, mang lại sự nhanh chóng, chính xác và an toàn tối đa.

image005-9027.jpg
Nhân viên xưởng Kobac cars thực hiện chuẩn đoán, bảo dưỡng.

Ngoài ra, khách hàng còn được trải nghiệm “Công nghệ Chẩn đoán” tiên tiến, nơi kỹ thuật viên (KTV) thực hiện kiểm tra xe toàn diện, kết hợp quay video và chụp ảnh lỗi trên xe, đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng tuyệt đối trong việc thông báo tình trạng phương tiện và tư vấn bảo dưỡng.

P.V
#Matsuoka JC #KOBAC #ô tô #dịch vụ ô tô #Hợp tác chiến lược #Việt Nam #bảo dưỡng xe

Cùng chuyên mục