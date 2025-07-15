Giá Hyundai Santa Fe giảm sâu, phả hơi nóng lên nhiều SUV hạng C

TPO - Hyundai Santa Fe là SUV hạng D nhưng lại đang được bán với giá ưu đãi từ 970 triệu, tức ngang bằng với nhiều mẫu xe hạng dưới ở phân khúc C.

Hòa chung làn sóng giảm giá trên toàn thị trường trong tháng 7, hai mẫu SUV Hàn Quốc là Hyundai Santa Fe và Palisade đang được hãng hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ.

Song song với chương trình này, giá bán tại đại lý cũng có sự khác biệt. Cụ thể, với riêng Hyundai Santa Fe, mức giá của xe đang thấp hơn mức niêm yết khoảng 200 triệu đồng. Khi kết hợp các chương trình ưu đãi, giá khởi điểm của xe được đưa xuống còn khoảng 970 triệu đồng.

Giá bán thực tế dưới 1 tỷ đồng không chỉ giúp tăng sức cạnh tranh cho Hyundai Santa Fe ở phân khúc SUV hạng D, mà còn gây những áp lực nhất định đến nhiều mẫu xe hạng dưới.

Theo đó, Hyundai Santa Fe đang cạnh tranh về giá với một số mẫu SUV cỡ C như Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng), Skoda Karoq (986 triệu-1,109 tỷ đồng), Subaru Forester (969 triệu-1,199 tỷ đồng) hay Kia Sportage (819-994 triệu đồng).

Hyundai Santa Fe đang có giá cạnh tranh so với cả những những mẫu xe phân khúc C như Honda CR-V﻿

Là một mẫu SUV cỡ D, Hyundai Santa Fe đương nhiên có kích thước lớn với chiều dài tổng thể 4.830 mm và trục cơ sở 2.815 mm, nhỉnh hơn đáng kể so với mức khoảng 4.600-4.700 mm chiều dài và trục cở sở 2.700 mm của các mẫu xe hạng C.

Nhờ đó, mẫu xe Hàn Quốc sở hữu không gian chuẩn mực SUV 7 chỗ với cabin rộng rãi và ngồi thoải mái ở cả 3 hàng ghế. Điều này tiện lợi hơn đáng kể so với cấu hình 5+2 và phải hy sinh một phần cốp ở một số xe SUV hạng C.

Cũng vì kích thước lớn hơn nên Santa Fe được trang bị tiêu chuẩn động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream G2.5L, sản sinh công suất 194 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp giúp xe vận hành mạnh mẽ và êm ái.

Trong khi đó, SUV cỡ C thường sử dụng máy 2.0L hoặc 1.5/1.6L tăng áp, đôi khi có thể xảy ra hiện tượng “Turbo lag”, đồng thời bảo dưỡng tốn kém hơn so với động cơ hút khí tự nhiên.

Về tiện nghi bên trong, Santa Fe sở hữu màn hình kép 12,3 inch liền mạch, ghế bọc da cao cấp, sạc không dây, CarPlay và Android Auto không dây, cần số điện tử tích hợp vô lăng. Các trang bị nổi bật bên ngoài gồm có hệ thống chiếu sáng LED thích ứng cùng đèn ban ngày, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và có sấy.

Nhìn chung, kích thước và trang bị của xe hạng D nhưng giá lại ngang hàng xe hạng C đang là những lợi thế hứa hẹn giúp Hyundai Santa Fe tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn.

Tính hết 5 tháng đầu năm 2025, Hyundai Santa Fe đã bàn giao tổng cộng 1.136 đến tay khách hàng Việt. Với con số này, mẫu xe Hàn Quốc đang là cái tên bán chạy thứ hai trong phân khúc SUV cỡ D tại nước ta.