Loạt ô tô âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam năm 2025

TPO - Hầu hết mẫu ô tô dừng bán tại Việt Nam trong năm nay là xe Nhật, với điểm chung là đang bị chậm đổi mới và không còn phù hợp với thị hiếu khách hàng trong nước.

Trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận hàng chục mẫu xe mới ở nhiều phân khúc. Ở chiều ngược lại, không ít sản phẩm đã âm thầm rút lui khỏi thị trường, để chờ thế hệ mới hoặc nhường chỗ cho những cái tên mới.

Dưới đây là các mẫu ô tô đã ngừng bán tại thị trường Việt Nam trong năm 2025:

Đầu tháng 7/2025, nhiều tư vấn bán hàng cho biết Ford Explorer đời hiện hành đã hết xe và “không nhập thêm lô mới”. Mẫu SUV cỡ lớn này cũng biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website của Ford Việt Nam.

Dù phía hãng cho biết Explorer chỉ tạm hết hàng và chưa chính thức khai tử, nhưng khả năng mở bán trở lại của mẫu xe Mỹ vẫn bỏ ngỏ. Ford Explorer phân phối tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ sáu, ra mắt năm 2022. Thời điểm mới mở bán, xe từng gây chú ý lớn và có giai đoạn còn bị đội giá tại đại lý.

Tuy nhiên, khi phân khúc xuất hiện thêm những đối thủ mới như Hyundai Palisade hay VinFast VF 9, Explorer dần mất lợi thế, đặc biệt khi giá bán niêm yết cao hơn đáng kể. Bên cạnh đó, Ford Explorer bán tại Việt Nam cũng “lỗi thời” so các thị trường quốc tế đã có bản nâng cấp.

Tình trạng khó khăn của Explorer thể hiện rõ qua doanh số bán hàng. Năm 2024, Ford Explorer đạt doanh số 689 xe, chỉ bằng khoảng một nửa so với Hyundai Palisade. Bước sang năm 2025, lượng xe bán ra mới đạt 133 chiếc.

Dù vẫn còn xuất hiện trên website chính thức của hãng, nhưng Mazda6 đã không còn được bán tại các đại lý. Theo giới tư vấn bán hàng, mẫu sedan hạng D này đã hết hàng từ quý II/2025 và chưa có kế hoạch nhập bổ sung.

Đơn vị phân phối thương hiệu Mazda tại Việt Nam là Thaco chưa lên tiếng về khả năng khai tử Mazda6. Tuy nhiên, khả năng cao là Mazda6 đang trong quá trình âm thầm rút khỏi Việt Nam, tương tự mẫu bán tải BT-50 trước đây. Trên thế giới, Mazda6 đã lần lượt bị khai tử tại Bắc Mỹ (2021), Anh (2023) và Nhật Bản (2024).

Về doanh số, Mazda6 chỉ tiêu thụ 612 xe trong năm 2024 và giảm mạnh xuống còn 56 xe trong năm 2025. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên xe gầm cao, cùng việc nhiều năm không được nâng cấp thiết kế, trang bị và công nghệ an toàn, Mazda6 dần đánh mất sức hút trong phân khúc sedan hạng D, vốn được xem là “sân chơi riêng” của Toyota Camry.

Đầu tháng 9/2025, Toyota Innova không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Toyota Việt Nam. Hãng xác nhận mẫu MPV này đã hết hàng và không tiếp tục phân phối tại thị trường trong nước.

Từng là “tượng đài” trong nhóm xe 7 chỗ chạy dịch vụ, Innova những năm gần đây dần hụt hơi khi người dùng chuyển sang các mẫu MPV cỡ nhỏ, giá rẻ và tiết kiệm hơn. Trước khi ngừng bán, Innova chỉ tiêu thụ 264 xe trong năm 2025.

Khác với đa số mẫu xe còn lại trong danh sách, Innova đã có "người kế nhiệm" là Innova Cross với thiết kế hiện đại hơn. Gần đây, Toyota bổ sung phiên bản Innova Cross 2.0G giá 730 triệu đồng, rẻ hơn mức 755 triệu đồng của Innova E số sàn trước đây.

Cuối tháng 11/2025, Mitsubishi Outlander bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Dù nhà sản xuất không xác nhận việc khai tử, nhưng các đại lý cho biết mẫu xe này đã không còn xe mới từ vài tháng trước.

Diễn biến này phản ánh trực tiếp tình trạng tiêu thụ kém kéo dài của Outlander trong năm nay. Trong ba tháng 9, 10 và 11, Outlander liên tục ghi nhận doanh số bằng 0, lũy kế 11 tháng chỉ đạt 362 chiếc.

Một trong những lý do khiến Outlander bán chậm tại Việt Nam đến từ việc bị chậm nhịp so với nước ngoài. Trong khi các thị trường quốc tế đã có Outlander thế hệ thứ tư với thiết kế mới thì ở nước ta vẫn là bản cũ.

Giống trường hợp của Innova, Mitsubishi Outlander ngừng bán ở nước ta nhưng cũng đã có sản phẩm kế nhiệm là mẫu Destinator. “Tân binh” này cũng được định vị ở phân khúc C-SUV ngang Outlander nhưng có cấu hình chuẩn 7 chỗ, thiết kế và trang bị hiện đại hơn.

Sau ba năm phân phối chính hãng, Honda Civic Type R được xác nhận chỉ mở bán lô cuối cùng gồm 10 xe trước khi chính thức rời thị trường Việt Nam. Những chiếc xe này dự kiến được bàn giao từ tháng 12/2026, kèm giấy chứng nhận sở hữu.

Doanh số thấp là điểm chung của Civic Type R với nhiều mẫu xe trong danh sách. Từ đầu năm 2025, chỉ có 2 xe được bán ra. Sau gần ba năm có mặt tại Việt Nam, tổng lượng xe Civic Type R được bàn giao mới đạt 32 chiếc.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là Civic Type R không phải mẫu xe phổ thông mà được định vị là “xe chơi”. Mẫu xe hiệu năng cao này được trang bị động cơ tăng áp 2.0L cho công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, hộp số sàn 6 cấp và giá bán gần 3 tỷ đồng.