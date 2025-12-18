Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Yamaha Exciter 135 bản đặc biệt về Việt Nam, giá hơn 100 triệu đồng

Lê Tuấn
TPO - Phiên bản giới hạn của Yamaha 135LC Fi (tên gọi của Exciter 135 tại Malaysia) với màu sơn đỏ Titan độc quyền vừa được một đại lý tư nhân đưa về Việt Nam.

Vào giữa tháng 12 này, một đơn vị nhập khẩu xe máy tư nhân tại miền Tây đã đưa về Việt Nam lô xe Yamaha 135LC Fi phiên bản 2026. Xe được sản xuất tại Malaysia.

yamaha-135lc-fi-se-4.jpg

Được biết, dòng 135LC là thế hệ tiếp theo của dòng Exciter 135 đã bị khai tử ở Việt Nam. Tại Malaysia, bên cạnh 135LC, hãng xe Nhật còn phân phối song song dòng Y15ZR (tên gọi khác của Exctier 150) và Y16ZR (tên gọi khác của Exciter 155).

yamaha-135lc-fi-se-1.jpg

Trong lô xe Yamaha 135LC Fi mới được nhập về Việt Nam, đáng chú ý nhất là phiên bản đặc biệt SE sở hữu màu sơn Đỏ Titan và tem độc quyền với dòng chữ Special Edition.

yamaha-135lc-fi-se-5.jpg

Ngoài ra, bản này còn có thêm phụ kiện mão chắn gió và giỏ chứa đồ trung tâm tích hợp cổng sạc điện thoại.

yamaha-135lc-fi-se-2.jpg

Về ngoại hình, Yamaha 135LC Fi vẫn sở hữu tạo hình với các đường nét cắt xẻ quen thuộc, từng thấy trên dòng Yamaha Exciter 135 từng bán ở Việt Nam. Thiết kế tổng thể vẫn là dáng underbone gọn gàng, đuôi vuốt cao, mang đậm phong cách thể thao quen thuộc của dòng LC/Exciter.

yamaha-135lc-fi-se-3.jpg

Đầu xe có đèn pha LED, kết hợp đèn xi nhan thiết kế mới đặt trên yếm tạo nên diện mạo sắc sảo.

yamaha-135lc-fi-se-7.jpg﻿
yamaha-135lc-fi-se-6.jpg

Điểm nhấn phía sau là đuôi xe vuốt nhọn cùng đèn hậu LED gọn gàng. Đèn báo rẽ sau được đặt tách rời và bố trí trên chắn bùn.

yamaha-135lc-fi-se-11.jpg

Mẫu underbone này có trọng lượng 109 kg, chiều cao yên 775 mm và dung tích bình xăng 4,6 lít. Các trang bị khác gồm có cụm đồng hồ hiển thị LCD, chìa khóa cơ.

﻿yamaha-135lc-fi-se-12.jpg
yamaha-135lc-fi-se-9.jpg

Yamaha 135LC Fi 2026 được trang bị phanh đĩa thủy lực cho cả hai bánh, nhưng chưa có ABS. Xe sử dụng mâm đúc 17 inch có tem màu vàng đồng, kết hợp với lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90.

yamaha-135lc-fi-se-8.jpg

Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau monoshock, mang lại sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng bám đường.

yamaha-135lc-fi-se-10.jpg

Yamaha 135LC Fi được trang bị động cơ xy-lanh đơn dung tích 135 cc, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 12,47 mã lực và mô-men xoắn 12,2 Nm. Động cơ này đạt chuẩn khí thải Euro 4, kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử, hộp số 4 cấp.

yamaha-135lc-fi-se-14.jpg

Tại Malaysia, Yamaha 135LC Fi phiên bản SE có giá bán 8.798 ringgit, quy đổi tương đương khoảng 57 triệu đồng. Do được nhập khẩu tư nhân, giá thực tế của mẫu xe này khi đến tay khách Việt sẽ vượt ngưỡng 100 triệu đồng.

yamaha-135lc-fi-se-13.jpg

Với mức giá này, mẫu Yamaha 135LC Fi nhập khẩu sẽ chủ yếu hướng tới số ít khách hàng thích sưu tầm những mẫu xe máy độc lạ.

Trong khi đó, những khách hàng phổ thông có thể lựa chọn các mẫu xe underbone thể thao đang được bán chính hãng như Yamaha Exciter 155 giá từ 44,8 triệu đồng hay Honda Winner R giá từ 46,16 triệu đồng.

Lê Tuấn
#Yamaha Exciter 135 #Yamaha 135LC Fi #yamaha #xe máy #xe nhập khẩu

