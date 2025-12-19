Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Vinfast được vinh danh tại Indonesia với giải Kumparan Awards: Impact Makers 2025

P.V

Tại lễ trao giải Kumparan Awards: Impact Makers 2025 do trang tin Kumparan tổ chức, VinFast được vinh danh với giải thưởng “Impactful Transformation in the EV Ecosystem” (Đóng góp tạo chuyển biến quan trọng cho hệ sinh thái xe điện). Giải thưởng ghi nhận vai trò tiên phong cùng năng lực dẫn dắt của VinFast trong việc xây dựng một hệ sinh thái xanh, thông minh và toàn diện tại Indonesia cũng như khu vực.

Là giải thưởng thường niên của Kumparan - nền tảng truyền thông thế hệ mới có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, Kumparan Awards: Impact Makers tôn vinh những cá nhân và tổ chức tạo ra tác động tích cực, thực chất và lâu dài cho Indonesia.

Theo hội đồng chuyên môn của Kumparan, giải thưởng “Impactful Transformation in the EV Ecosystem” năm nay ghi nhận những đóng góp thiết thực của VinFast vào mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững của Indonesia. Ban giám khảo nhận xét mỗi “km xanh” của xe điện VinFast đều tạo ra giá trị tích cực và lâu dài cho thế hệ tương lai.

Ban giám khảo đặc biệt đánh giá cao tốc độ triển khai ấn tượng của VinFast. Chỉ trong chưa đầy hai năm hiện diện tại Indonesia, hãng xe điện Việt Nam đã giới thiệu một trong những dải sản phẩm đa dạng nhất thị trường, trải rộng từ VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 đến VF 7. Song song đó là hàng loạt chính sách đột phá, tạo điều kiện tối đa để người dân chuyển đổi sang xe điện.

Ngoài sản phẩm ô tô điện, VinFast cũng giành nhiều thiện cảm từ giới chuyên môn khi triển khai mạnh mẽ các dịch vụ, đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. VinFast đã chủ động mở rộng hợp tác với những đối tác chiến lược như công ty taxi thuần điện GSM, đơn vị phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, cùng mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ, ngân hàng và công ty tài chính.

photo-1.jpg

Đặc biệt, VinFast vừa chính thức khánh thành nhà máy tại Subang, dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao và góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp xe điện. Theo ban giám khảo, thông qua tầm nhìn dài hạn và những hành động cụ thể, VinFast đang trực tiếp thúc đẩy quá trình “phổ cập xe xanh” trên toàn Indonesia.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia, chia sẻ: “Việc được vinh danh tại hạng mục ‘Đóng góp tạo chuyển biến quan trọng cho hệ sinh thái xe điện’ là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với những nỗ lực bền bỉ của VinFast trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Indonesia và khu vực. Giải thưởng khẳng định tầm nhìn dài hạn mà chúng tôi theo đuổi - xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, lấy con người làm trung tâm và phát triển hài hòa cùng xã hội. Đây cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để VinFast tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác và tiên phong mang đến các giải pháp đột phá, qua đó hiện thực hóa cam kết ‘Đưa Con người Tiến bước - Cùng Đất nước Vươn xa’ tại Indonesia, ngôi nhà thứ hai của chúng tôi”.

photo-2.jpg

Năm nay, Kumparan Awards: Impact Makers 2025 được tổ chức với triết lý cốt lõi “Lasting Impact” (Tác động bền vững), nhằm ghi nhận những đóng góp tạo ra sự thay đổi thực sự và lâu dài cho xã hội.

Khởi động từ cuối tháng 10/2025, các giải thưởng được lựa chọn thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt gồm 3 giai đoạn: tìm kiếm, lập danh sách rút gọn và lựa chọn, với 4 tiêu chí: khả năng đổi mới, năng lực lãnh đạo, tác động thực tế và tiềm năng tạo ảnh hưởng lâu dài trong lĩnh vực hoạt động. Hội đồng chuyên môn của giải thưởng là đội ngũ biên tập viên kỳ cựu của Kumparan, làm việc với 3 nguyên tắc cốt lõi: chính trực, tin cậy và độc lập.

Giải thưởng tại Kumparan Awards tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích ấn tượng của VinFast ở Indonesia trong năm qua. Trước đó, VinFast đã được vinh danh tại detikcom Awards với giải “Động lực thúc đẩy hệ sinh thái xe điện Indonesia”, giành danh hiệu “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” cho VF 3 tại Carvaganza Editors’ Choice Awards, cùng bốn giải thưởng ở Triển lãm Ô tô Quốc tế Surabaya 2025. Hãng cũng ghi dấu ấn với cú đúp giải thưởng tại CNN Indonesia Awards 2025 và Road to CNBC Indonesia Awards, trong đó mẫu VF 7 được trao danh hiệu “SUV cỡ nhỏ xuất sắc nhất năm”.

Trên trường quốc tế, VinFast được Tạp chí TIME (Mỹ) xếp hạng 101 trong danh sách 500 Công ty tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2025, đồng thời giành chiến thắng tại 6 hạng mục của APAC Effie Awards 2025. Chuỗi thành tích liên tiếp này là minh chứng rõ ràng cho tốc độ phát triển mạnh mẽ và vị thế ngày càng vững chắc của VinFast trong cuộc cách mạng giao thông xanh toàn cầu./.

P.V
#Vinfast #Indonesia #xe điện #Impact Makers #bền vững #hệ sinh thái

