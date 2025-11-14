Cận cảnh Yamaha NVX phiên bản chạy điện

TPO - Yamaha Aerox E là phiên bản chạy điện được phát triển dựa trên xe tay ga thể thao NVX (Aerox) thế hệ thứ 2, hay còn được biết đến là NVX V2.

Yamaha Motor vừa chính thức trình làng mẫu xe điện Aerox E hoàn toàn mới tại thị trường Ấn Độ. Về thiết kế, Aerox E tiếp tục duy trì kiểu dáng mạnh mẽ và năng động của phiên bản NVX động cơ đốt trong.

Theo đó, diện mạo của Aerox E nổi bật với thân hình thể thao, các đường nét khí động học dứt khoát và điểm nhấn chữ “X” ở phần đầu. Xe có hệ thống chiếu LED toàn phần với đèn pha đôi, đèn hậu LED hiệu ứng 3D, cùng màn hình màu TFT 5 inch hỗ trợ dẫn đường, ứng dụng Yamaha Y-Connect cho phép người dùng kết nối điện thoại để theo dõi tình trạng xe.

Không chỉ chú trọng thiết kế, Yamaha cũng trang bị cho Aerox E hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái và đảm bảo an toàn. Xe có hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), phanh đĩa trước và sau tích hợp ABS một kênh, bộ pin đôi tháo rời, khóa thông minh Smart Key và cổng sạc ngoài tiện dụng.

Yamaha Aerox E được trang bị động cơ điện có công suất cực đại 9,4 kW, sản sinh mô-men xoắn 48 Nm, mang đến khả năng tăng tốc tức thì và phản hồi ga nhạy bén. Tốc độ tối đa của xe là 100km/h.

Cung cấp năng lượng cho động cơ là hai pin dung lượng 3 kWh mỗi khối (tổng cộng 6 kWh), sử dụng cell pin mật độ năng lượng cao. Pin có thể tháo rời dễ dàng để sạc tại nhà. Thời gian nạp 0-100% của mỗi pin là 3 tiếng 10 phút. Phạm vi di chuyển của chiếc “NVX điện” này được công bố là 106 km/lần sạc.

Xe tích hợp ba chế độ lái gồm Eco, Standard và Power, cùng chức năng tăng tốc nhanh Boost và chế độ lùi giúp người lái dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp.

Trong giai đoạn đầu, hãng sẽ tập trung vào thị trường nội địa trước khi tính đến khả năng xuất khẩu. Thời gian mở bán và giá bán chính thức sẽ được công bố vào quý I/2026.

Đáng chú ý, phía Yamaha Motor xác nhận Aerox E là mẫu xe được phát triển theo chiến lược phân khúc cao cấp dành cho khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và các thị trường mới nổi khác. Do đó, không loại trừ khả năng mẫu “NVX chạy điện” này sẽ được phân phối ở Việt Nam trong tương lai.

Tại nước ta, mẫu NVX phiên bản động cơ đốt trong hiện đã bước sang thế hệ thứ ba. Mẫu xe tay ga này được bổ sung nhiều công nghệ như hệ truyền động YECVT (Yamaha Electric CVT) hay bảng đồng hồ TFT có chức năng dẫn đường. Giá bán của Yamaha NVX hiện dao động từ 56,5 đến 69 triệu đồng.

Trong khi đó ở mảng xe điện, Yamaha Việt Nam hiện chỉ phân phối một mẫu là NEO’s với giá niêm yết 49 triệu đồng, sử dụng 2 pin tháo rời. Mẫu xe này gần đây liên tục được ưu đãi, đưa giá bán thực tế tại đại lý xuống còn khoảng 34 triệu đồng.