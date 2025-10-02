Yamaha PG-1 2025 bán chênh giá 4 triệu đồng tại đại lý

TPO - Tương tự như đời xe trước, mẫu Yamaha PG-1 2025 đang được các đại lý bán chênh so với giá đề xuất 4 triệu đồng.

Ra mắt Việt Nam từ giữa tháng 9, mẫu xe máy Yamaha PG-1 2025 nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nhất thị trường. Điều này thể hiện qua việc xe đang được rao bán tại các đại lý với giá cao hơn mức đề xuất của hãng.

Khảo sát tại một số đại lý phân phối ở TP.HCM, phiên bản cao cấp và giới hạn của PG-1 2025 được chào bán với mức giá 38-39 triệu đồng. So với mức đề xuất 34,464 và 34,855 triệu đồng, hai bản này đang cao hơn khoảng 4 triệu đồng.

Thậm chí, có một đại lý thông báo giá bán cho chiếc Yamaha PG-1 màu Xanh camo lên tới 39,5 triệu đồng. Hiện các đại lý chưa có xe để giao. Khách cần đặt cọc khoảng 1 triệu đồng để vào danh sách chờ giao trong tháng 10 này.

Yamaha PG-1 2025 phiên bản Giới hạn màu Xanh camo.

Bản tiêu chuẩn giá đề xuất 30,928 triệu đồng ít đội giá hơn khi được báo giá 31,5-32 triệu đồng, tùy đại lý. Mức chênh lệch dao động khoảng 1-1,5 triệu đồng, do bản này không có khác biệt đáng kể so với đời cũ.

Trong khi đó, các bản cao cấp được bổ sung trang bị ABS, được coi là nâng cấp đáng giá nhất trên đời xe 2025. Ngoài ra, các bản này còn có đồng hồ tốc độ LCD thay cho kiểu analog truyền thống.

Hai bản Cao cấp và Giới hạn được trang bị phanh ABS bánh trước.

Ở thời điểm mới ra mắt, nguồn cung xe còn hạn chế, khách hàng hiện có hai lựa chọn: hoặc chi thêm tiền để sở hữu xe sớm, hoặc kiên nhẫn chờ đợi khi tình trạng khan hàng lắng xuống và giá bán trở lại gần mức đề xuất.

Thực tế, hiện tượng “kênh giá” tại đại lý không phải lần đầu xảy ra với Yamaha PG-1. Trước đó, khi ra mắt thị trường Việt Nam cuối năm 2023, mẫu xe underbone này đã bị thổi giá từ 1-3 triệu đồng và có thời điểm mức chênh lên tới 10 triệu đồng so với giá niêm yết.

Tình trạng "đội" giá của mẫu xe Yamaha PG-1 đời cũ đã kéo dài liên tục trong nhiều tháng, và chỉ chấm dứt vào khoảng giữa năm 2024 khi nguồn cung dồi dào hơn. Trong dải sản phẩm của Yamaha Việt Nam, PG-1 là mẫu xe máy hiếm hoi từng bị bán chênh giá so với niêm yết.

Điều này cũng phản ánh sức hút lớn của mẫu xe underbone Nhật Bản tại thị trường Việt. Yamaha PG-1 sở hữu thiết kế cá tính, giống dòng Honda CT125, nhưng có giá bán dễ tiếp cận hơn nhờ được lắp ráp trong nước.

Mẫu xe này được ưa chuộng bởi nhóm khách hàng trẻ, cũng như những người đang tìm kiếm một chiếc xe chơi, mang chất việt dã, có khả năng tùy biến và cá nhân hóa cao.