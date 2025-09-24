Khách Việt tăng mua xe máy điện

TPO - Kể từ đầu năm 2025, doanh số bán xe máy tại Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi mảng xe máy điện đang phát triển nhanh.

Theo dữ liệu thống kê của chuyên trang xe máy Motorcycles Data, thị trường xe hai bánh của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Doanh số liên tục duy trì xu hướng tích cực, riêng tháng 8 vừa qua tăng tới 17,4%. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh số bán xe máy tại Việt Nam đạt 2,08 triệu chiếc, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2024.

Theo Motorcycles Data, nhu cầu tiêu thụ xe máy ở Việt Nam gia tăng ở mọi phân khúc. Cụ thể, xe tay ga tăng 14,8%, trong khi xe số tăng mạnh tới 65,6%. Đặc biệt, mảng xe máy điện có sự tăng trưởng đột phá, với phân khúc L1 (tương đương xe dưới 50cc) tăng 89%.

Xe máy điện cỡ nhỏ dành cho học sinh đang là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh phân khúc L1, các dòng xe máy điện L3 (tương đương xe trên 50cc) cũng đạt mức tăng 197%. Những số liệu cho thấy xe máy điện đang ngày càng được đón nhận và phổ biến hơn ở thị trường Việt Nam.

Motorcycles Data nhận định rằng đà tăng đột phá này được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và xu hướng tìm kiếm phương tiện phát thải thấp. Chuyên trang này trước đó cho biết Việt Nam đang là thị trường tiêu thụ xe máy điện nhiều thứ 3 thế giới, doanh số đạt mức tăng trưởng hơn 99% trong nửa đầu năm 2025.

Thị trường xe máy điện trong nước càng được tiếp đà sau khi những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM có lộ trình hạn chế và từng bước tiến đến việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, những chính sách ưu đãi, khuyến mãi từ nhà sản xuất cũng góp phần thúc đẩy người tiêu dùng chuyển dịch từ xe xăng sang mua sắm xe máy điện.

Trong số các thương hiệu xe máy điện tại Việt Nam, VinFast là cái tên đi đầu trong việc triển khai những chính sách kích cầu và hỗ trợ người dùng chuyển đổi sang xe điện. Gần đây, hãng còn liên tục tung ra các mẫu mã mới, bao cả những mẫu xe trang bị 2 pin, hay triển khai trạm đổi pin để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

VinFast Feliz phiên bản trang bị 2 pin.

Hãng xe Trung Quốc Yadea hỗ trợ khách hàng chuyển đổi xe xăng sang xe máy điện với chương trình thu cũ đổi mới và giảm giá trực tiếp, đặc biệt là đối với những mẫu xe dành cho học sinh vào mùa tựu trường.

Những nỗ lực từ các hãng và đại lý đã giúp doanh số xe máy điện tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Theo số liệu từ Motorcycles Data, tính đến hết tháng 8/2025, doanh số xe máy của VinFast đã tăng trưởng tới 447%. Con số này giúp hãng xe Việt tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu trong phân khúc xe điện đang phát triển nhanh.

Xếp sau VinFast, Yadea cũng đạt mức tăng trưởng 41,5%, trong khi Dibao, Pega cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tất cả cho thấy sự phát triển sôi động của thị trường xe máy điện tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, hai hãng xe máy lâu năm là Honda và Yamaha vốn có thế mạnh về xe động cơ đốt, đang cho thấy dấu hiệu chậm lại. Số liệu từ Motorcycles Data cho thấy, doanh số Honda tại Việt Nam tăng trưởng 6,3%, trong khi Yamaha giảm 8,6%.

Trong số các hãng thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), chỉ có Honda công bố doanh số chi tiết từng tháng. Ở kỳ báo cáo doanh số tháng 8/2025 gần nhất, hãng xe này cho biết đã bán ra thị trường tổng cộng 154.599 chiếc xe máy các loại.

Mức tiêu thụ trên giảm tới 21,66% so với tháng 7 trước đó, đồng thời giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi nhanh chóng về thị hiếu của người tiêu dùng sau khi có những thông tin về lộ trình hạn chế xe máy xăng.

Hiện tại, Honda Việt Nam đang phân phối 2 dòng xe máy điện gồm Icon e: và CUV e:. Cái tên đầu là dòng xe hướng tới đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên. Trong khi đó, CUV e: được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, và chỉ được phân phối dưới hình thức cho thuê với chi phí gần 1,5 triệu đồng/tháng, đi kèm chính sách đổi pin miễn phí tại đại lý ủy quyền.

Theo kế hoạch, Honda sẽ tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe máy điện tại Việt Nam từ năm tài chính 2026. Đây là một trong những mục tiêu hàng đầu mà hãng đặt ra nhằm duy trì đà tăng trưởng doanh số bán xe máy trong nước.