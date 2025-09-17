Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Xe máy điện Honda sạc nhanh như ô tô chính thức lộ diện

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Honda vừa công bố thêm nhiều chi tiết quan trọng về mẫu mô tô điện EV Fun Concept, bao gồm giá bán, thời điểm sản xuất và tên gọi chính thức của phiên bản thương mại hóa.

Cụ thể, mẫu xe máy điện này được đặt tên chính thức là WN7. Trong đó, chữ “W” xuất phát từ triết lý phát triển “Be the Wind”, chữ “N” tượng trưng cho dòng xe Naked. Còn số 7 là ký hiệu cho phân khúc công suất mà mẫu xe này hướng tới.

moto-electrique-honda-wn7.jpg

Theo thông tin từ Honda, WN7 sẽ có giá lăn bánh tại Anh là 12.999 bảng (khoảng 460 triệu đồng). Việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2025, trước khi những lô xe đầu tiên được đưa về các đại lý vào đầu năm 2026.

honda-electrique-wn7.jpg

Với xe điện, hiệu suất của pin luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Honda cho biết WN7 có thể đi được quãng đường hơn 130 km chỉ với một lần sạc từ hệ thống pin lithium-ion cố định.

honda-wn7-battery.jpg

Đáng chú ý, xe hỗ trợ chuẩn sạc nhanh CCS2 tương tự các mẫu ô tô điện của Honda. Điều này cho phép mẫu WN7 nạp lại pin từ 20 đến 80% chỉ trong 30 phút. Ngoài ra, khi lắp đặt bộ sạc 6 kVA tại nhà, người dùng có thể nạp đầy pin từ 0 đến 100% trong chưa đầy 3 giờ.

honda-wn7-recharge.jpg

Honda lần đầu giới thiệu nguyên mẫu EV Fun Concept tại triển lãm EICMA ở Milan năm 2024. Tại sự kiện EICMA tháng 11 năm nay, hãng sẽ công bố toàn bộ thông số kỹ thuật chi tiết của WN7.

honda-wn7-side.jpg

Dù hiện chưa tiết lộ hết thông số, Honda khẳng định WN7 sẽ mang lại trải nghiệm lái đầy hứng khởi nhờ trọng lượng chỉ 217 kg cùng hệ truyền động sử dụng động cơ điện làm mát bằng nước, công suất 18 kW.

honda-wn7-top.jpg

Với thông số này, Honda WN7 sở hữu sức mạnh tương đương một mẫu mô tô động cơ đốt trong 600cc, trong khi mô-men xoắn 100 Nm lại tiệm cận mức của xe 1000cc. Honda cũng xác nhận sẽ tung ra phiên bản công suất 11 kW dành cho người dùng có bằng lái A1.

﻿wn7-1.jpg
wn7-2.jpg

Một số chi tiết khác đã được tiết lộ gồm màn hình TFT 5 inch tích hợp kết nối RoadSync và giao diện riêng cho xe điện, cùng hệ thống chiếu sáng LED trước và sau.

honda-wn7-tft.jpg

Kể từ năm 2024, Honda đã có những động thái đẩy mạnh chiến lược xe máy điện trên toàn cầu. Với việc ra mắt mẫu WN7, hãng này đã thực hiện bước đi đầu tiên vào phân khúc xe điện "Fun" hoàn toàn mới của mình. Ngoài ra, Honda cũng đã xác nhận rằng lộ trình điện khí hóa của họ sẽ bao gồm một danh mục rộng lớn các mẫu xe, từ xe đô thị cho đến xe máy hiệu suất cao.

Lê Tuấn
