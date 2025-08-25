Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Honda CB1300SF SP bản đặc biệt xuất hiện tại Việt Nam

Lê Tuấn Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đây là phiên bản cuối cùng của dòng naked-bike Honda CB1300SF SP trước khi ngưng sản xuất.

Honda CB1300SF SP Final Edition là một trong bốn phiên bản cuối cùng của dòng CB1300 được ra mắt tại Nhật Bản hồi tháng 2, bao gồm CB1300 Super Four (CB1300SF), CB1300 Super Bol d’Or cùng các phiên bản cao cấp SP tương ứng.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-17.jpg

Trong đó, một số ít của phiên bản Honda CB1300SF SP Final Edition vừa được một cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân ở TP.HCM đưa về Việt Nam.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại điện của đơn vị này cho biết lô xe Honda CB1300SF SP Final Edition vừa về nước gồm 5 chiếc, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-15.jpg

Chiếc CB1300SF SP Final Edition đầu tiên được đưa về Việt Nam sở hữu phối màu trắng/đỏ lấy cảm hứng từ mẫu CB1000SF đời đầu ra mắt năm 1992.

Tuy nhiên, lớp ngoại thất của bản mới đã được hiện đại hoá với ánh kim. Tem Project Big 1 nằm phía trên bình xăng cũng là sự gợi nhớ tới người tiền nhiệm, đồng thời bổ sung dòng chữ Final Edition ở bên dưới.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-7.jpg
honda-cb1300sf-sp-final-edition-12.jpg

Các chi tiết như xích vàng, tay đòn sơn bạc cùng chảng ba mạ kim loại tạo điểm nhấn sang trọng cho chiếc xe phân khối lớn.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-8.jpg
honda-cb1300sf-sp-final-edition-16.jpg

Xe có đèn pha đơn dạng tròn cổ điển mang đậm DNA của dòng CB, kết hợp với nét hiện đại đến từ công nghệ LED cũng như bảng đồng LCD phía trên.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-6.jpg
honda-cb1300sf-sp-final-edition-18.jpg

Honda CB1300SF SP Final Edition có kích thước dài x rộng x cao là 2.200 x 795 x 1.135 mm. Trục cơ sở 1.520 mm và chiều cao yên 790 mm. Trọng lượng xe đạt 272 kg, dung tích bình xăng 21 lít.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-14.jpg

Bên cạnh khung thép cứng cáp, xe được trang bị hệ thống treo cao cấp Ohlins với phuộc trước có thể điều chỉnh và giảm xóc đôi phía sau.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-5.jpg

Bên cạnh đó là phanh đĩa đôi phía trước với kẹp phanh 4 piston Brembo và phanh đĩa đơn sau, tích hợp ABS hai kênh. Hệ thống điều khiển lực kéo HSTC là trang bị tiêu chuẩn.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-3.jpg

Honda CB1300SF SP Final Edition sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC, dung tích 1.284cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ này đạt chuẩn khí thải Euro 5, có phun xăng điện tử PGM-FI và đi kèm hộp số 6 cấp.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-2.jpg

Tại Nhật Bản, giá bán lẻ đề xuất của Honda CB1300SF SP Final Edition là 2,1 triệu yên, tương đương khoảng 360 triệu đồng.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-11.jpg

Khi về Việt Nam và đóng đủ các loại thuế phí, giá của Honda CB1300SF SP Final Edition có thể vượt ngưỡng 500 triệu đồng. Khách hàng mục tiêu của mẫu xe này chủ yếu là những người có điều kiện tài chính, thích sưu tầm các mẫu xe máy sản xuất giới hạn.

honda-cb1300sf-sp-final-edition-13.jpg
Lê Tuấn Anh
#Honda CB1300SF SP Final Edition #Honda CB1300SF #xe phân khối lớn #xe nhập khẩu

Xem thêm

Cùng chuyên mục