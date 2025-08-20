Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bản giới hạn đầu tiên về Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khoảng 5 tháng ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe tay ga giới hạn Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đã được đưa về Việt Nam thông qua nhập khẩu tư nhân.

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition là một phiên bản đặc biệt, lấy cảm hứng từ chiếc xe ThaiGP 2025 của tay đua Somkiat Chantra – người Thái Lan đầu tiên góp mặt tại giải đua MotoGP.

sc35-chantra-40.jpg

Mẫu xe tay ga này ra mắt tại Thái Lan từ đầu tháng 3, được sản xuất giới hạn 99 chiếc. Một số ít trong đó vừa được đưa về Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP. HCM.

sc35-chantra-43.jpg

Giá bán của Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition tại Việt Nam chưa được công bố. Tham khảo tại thị trường Thái Lan, mẫu xe tay ga đặc biệt này có giá 74.400 baht, tương đương khoảng 56 triệu đồng.

sc35-chantra.jpg

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition sở hữu màu sơn trắng chủ đạo, kết hợp với các chi tiết màu đỏ-xanh cùng loạt họa tiết đặc biệt ở yếm và thân xe.

sc35-chantra-26.jpg
sc35-chantra-29.jpg

Thiết kế này lấy cảm hứng trang phục đua của Somkiat Chantra tại giải đua ThaiGP, kèm theo số đua 35 được in trên xe. Phần mặt nạ trước được làm với họa tiết vân carbon. Mâm xe cũng được dán tem thể thao bắt mắt.

sc35-chantra-28.jpg

Phiên bản đặc biệt vẫn giữ nguyên kích thước và kiểu dáng đặc trưng của dòng Honda Giorno+. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.902 mm x 681 mm x 1.144 mm, chiều dài cơ sở 1.312 mm và chiều cao yên 780 mm. Trọng lượng ở mức 120 kg và dung tích bình xăng 5,4 lít.

sc35-chantra-4.jpg

Các trang bị nổi bật có trên Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition gồm có hệ thống đèn LED toàn phần, đồng hồ LCD, khóa thông minh Smart Key.

sc35-chantra-32.jpg
sc35-chantra-18.jpg

Cốp dưới yên có dung tích 30 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân. Xe còn có hộc chứa đồ trước tích hợp cổng sạc USB.

sc35-chantra-20.jpg
sc35-chantra-22.jpg

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP được trang bị phanh đĩa trước tích hợp ABS, trong khi phanh sau vẫn là dạng tang trống. Xe sử dụng bộ vành đúc 12 inch kết hợp lốp không săm, kích thước 100/90 R12 ở bánh trước và 110/90 R12 ở bánh sau, phù hợp cho việc di chuyển linh hoạt trong đô thị.

sc35-chantra-12.jpg
sc35-chantra-9.jpg

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP được trang bị động cơ eSP+ 1 xi-lanh SOHC 4 van, dung tích 124,77cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này kết hợp với hộp số vô cấp CVT, đồng thời có tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và tính năng ngắt động cơ tạm thời (Idling stop).

sc35-chantra-8.jpg

xe nhập khẩu tư nhân cũng như được sản xuất giới hạn, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition sẽ không phải sản phẩm dành cho số đông. Khách hàng mục tiêu của mẫu xe này sẽ là nhóm dân chơi sưu tầm, đam mê các dòng xe máy nhập với ngoại thất độc lạ.

sc35-chantra-3.jpg
Lê Tuấn
#Honda Giorno+ SC35 ThaiGP #Honda Giorno+ #xe nhập khẩu #xe máy #xe tay ga #honda

Cùng chuyên mục