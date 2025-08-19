Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Suzuki Best Thái 2001 biển tứ quý 9, 'báu vật' của dân chơi xe đất cảng

.

Chiếc Suzuki Best Thái đời 2001 của anh Nguyễn Anh Tuấn (Hải Phòng) mang biển số “tứ quý 9” hiếm có. Từ giá trị chỉ khoảng 1 triệu đồng, xe được anh bỏ ra hơn 70 triệu để phục chế, trở thành “báu vật” độc lạ trong giới chơi xe cổ.

Trong giới chơi xe máy cổ, Suzuki Best Thái luôn được xem là một “dấu ấn” đặc biệt của thập niên 2000. Dòng xe này từng là niềm mơ ước của không ít thanh niên bởi kiểu dáng thể thao, động cơ bền bỉ và màu sắc trẻ trung.

Tuy không nổi đình nổi đám như Dream hay Wave Thái, nhưng chính sự khác biệt này đã tạo nên vị thế riêng cho Best Thái trong lòng người mê xe.

535095793-3645238458944814-33348.jpg
Suzuki Best Thái 2001 biển tứ quý 9, “báu vật” của dân chơi xe đất cảng.

“Con cưng” của một đại gia Hải Phòng

Chiếc Suzuki Best Thái đời 2001 trong bài viết thuộc sở hữu của anh Nguyễn Anh Tuấn (TP. Hải Phòng). Xe mang biển kiểm soát 15-H1- 9999, một trong những biển số “VIP” được giới chơi xe săn lùng. Biển “tứ quý 9” tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và may mắn bất tận – điều mà không phải ai cũng có cơ duyên sở hữu.

2-1178.jpg
Chiếc xe được phục chế bằng phụ tùng nguyên bản của dòng xe này.

Theo chia sẻ của anh Tuấn, thời điểm năm 2002, anh mua "xác" chiếc xe này vốn chỉ có giá trị khoảng 1 triệu đồng, nhưng anh đã quyết định bỏ ra 50 triệu đồng để sở hữu, rồi chi thêm khoảng 20 triệu đồng để phục chế, thay thế những chi tiết nguyên bản hiếm hoi khó tìm.

“Vẫn là đam mê biển số đẹp, hoài niệm quá khứ. Tôi mua xe cũ về rồi tân trang kỹ lưỡng. Đồ của Best Thái khó kiếm lắm, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn săn tìm để được thành quả ưng ý nhất”, anh Tuấn cho biết.

Vẻ đẹp hiếm có khó tìm

Qua một loạt hình ảnh mà anh Tuấn chia sẻ, chiếc xe toát lên sự tinh tế với màu xanh ngọc nguyên bản, tem màu nổi bật mang đậm phong cách thiết kế của những năm đầu 2000. Bộ vành nan hoa sáng bóng, yên xe gọn gàng, giỏ trước đúng “chất” xe số truyền thống, tất cả tạo nên nét hoài cổ đầy cuốn hút.

Điều đặc biệt là dù được phục chế gần như mới, anh Tuấn không sử dụng xe thường xuyên. Chiếc Best Thái chủ yếu được “cất kho”, thỉnh thoảng chỉ mang ra nổ máy, ngắm nhìn và nhâm nhi lại những ký ức tuổi trẻ.

Trong khi phần lớn dân chơi hiện nay tập trung “đổ tiền” vào Dream, Wave Thái hay SH với biển số đẹp, thì việc đầu tư mạnh tay cho một chiếc Best Thái lại thể hiện cá tính riêng.

“Dân chơi họ đầu tư Wave với Dream chứ ít ai dám bỏ công sức sửa chữa Best Thái, vì đồ của nó hiếm lắm”, anh Tuấn nói thêm.

6.jpg
Chiếc Suzuki Best Thái 2001 biển tứ quý 9 này trở thành một “báu vật” đúng nghĩa, không chỉ với chủ nhân mà còn trong mắt cộng đồng đam mê xe máy cổ.

Chính vì sự hiếm hoi đó, chiếc Suzuki Best Thái 2001 biển tứ quý 9 này trở thành một “báu vật” đúng nghĩa, không chỉ với chủ nhân mà còn trong mắt cộng đồng đam mê xe máy cổ. Nó không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của ký ức, của sự kiên nhẫn và đam mê bất tận.

