Cận cảnh SUV giá rẻ của Toyota

TPO - Urban Cruiser Taisor là mẫu SUV rẻ nhất của Toyota tại Ấn Độ, với giá khởi điểm quy đổi ở mức 278 triệu đồng.

Tại Ấn Độ, các dòng xe gầm cao của Toyota rất được ưa chuộng, đặc biệt là những mẫu SUV khung gầm rời như Fortuner và Land Cruiser. Bên cạnh đó, hãng này còn đang bán một mẫu SUV cỡ nhỏ giá rẻ mang tên Urban Cruiser Taisor.

Thực tế, đây là phiên bản đổi logo của dòng Suzuki Fronx. Mẫu SUV coupe cỡ nhỏ này vừa được nâng cấp vào tháng 7 với 6 túi khí tiêu chuẩn. Sau đó 1 tháng, đến lượt mẫu xe của Toyota cũng nhận được cập nhật tương tự.

Toyota Urban Cruiser Taisor 2025 được bổ sung trang bị và màu ngoại thất mới.

Trước đó, trang bị 6 túi khí chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao. Bên cạnh đó, Toyota còn bổ sung thêm tùy chọn màu sơn ngoại thất đen Bluish Black mới.

Về thiết kế, Toyota Urban Cruiser Taisor mang dáng SUV coupe giống với Suzuki Fronx. Với chiều dài 3.995 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.550 mm và trục cơ sở 2.520 mm, xe được xếp vào nhóm SUV đô thị hạng A.

Ngoại thất của Urban Cruiser Taisor mang phong cách hiện đại với cụm đèn LED projector 3 khoang kết hợp dải đèn ban ngày mảnh nối liền bằng thanh chrome. Xe trang bị mâm hợp kim 16 inch hai tông màu, ốp vòm bánh và cản dưới tạo vẻ khỏe khoắn. Phía sau nổi bật với đèn hậu LED nối liền, cản sau đen và tấm ốp gầm bạc.

Khoang nội thất sử dụng tông màu đen – đỏ rượu, bảng táp-lô nhiều lớp cùng cụm màn hình trung tâm kích cỡ 9 inch đặt nổi. Phía sau vô-lăng ba chấu là cụm đồng hồ analog kèm màn hình thông tin cỡ nhỏ.

Xe có ghế nỉ, hệ thống giải trí có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh 6 loa ARKAMYS, sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng với cửa gió sau, kiểm soát hành trình, HUD, gương gập điện và khởi động không cần chìa.

Về an toàn, ngoài 6 túi khí tiêu chuẩn, Toyota Urban Cruiser Taisor còn có camera 360 độ, cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp, cân bằng điện tử và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Tùy chọn động cơ cho phiên bản 2025 vẫn được giữ nguyên, bao gồm: 1.2L xăng hút khí tự nhiên (88 mã lực, 113 Nm) và 1.0L xăng tăng áp (99 mã lực, 148 Nm), kèm tùy chọn CNG (sử dụng khí thiên nhiên nén) cho bản 1.2L. Xe có hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn, bản 1.2L sử dụng hộp số tự động AMT 5 cấp trong khi hộp số tự động AT 6 cấp dành cho bản 1.0L tăng áp.

Tại Ấn Độ, Toyota Urban Cruiser Taisor 2025 có giá từ 789.000–1.319.000 rupee, quy đổi tương đương khoảng 236-394 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Suzuki Fronx, Kia Sonet, Hyundai Venue, Nissan Magnite và Renault Kiger.

Ở Việt Nam, Toyota hiện bán một mẫu SUV cỡ A là Raize, vậy nên khả năng Urban Cruiser Taisor được đưa về nước ta gần như bằng không. Tuy vậy, người tiêu dùng có thể chờ đợi phiên bản song sinh của chiếc SUV coupe này là Suzuki Fronx, dự kiến được bán tại Việt Nam vào cuối năm nay.