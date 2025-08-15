Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mẫu SUV off-road huyền thoại của Mitsubishi sắp tái xuất

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mitsubishi được phát hiện đang thử nghiệm một mẫu SUV mới, có thể là thế hệ tiếp theo của dòng Pajero.

Trong quá khứ, Montero hay Pajero được biết đến như là dòng xe chủ lực của Mitsubishi khi đã đóng góp doanh số 3,3 triệu xe cho hãng trong suốt 40 năm góp mặt trên thị trường.

Sau khi ghi dấu ấn vang dội tại giải Dakar Rally những năm 1980-1990, mẫu SUV Nhật Bản này đã trở thành một biểu tượng trong giới đam mê xe off-road.

mitsubishi-pajero-final-edition.jpg
Mẫu SUV Mitsubishi Montero﻿ hay Pajero đã bị khai tử từ năm 2021.

Thế hệ thứ 6 và là cuối cùng của Pajero ra mắt vào năm 2006. Cho đến năm 2021, mẫu SUV này đã bị Mitsubishi khai tử. Tuy nhiên sau vài năm ngừng bán, cái tên Pajero được cho là sắp trở lại.

Theo Motor1, hình ảnh về nguyên mẫu chạy thử vừa bị bắt gặp gần đây cho thấy Montero/Pajero thế hệ mới đang được Mitsubishi phát triển, dự kiến ra mắt trước khi năm 2025 khép lại.

mitsubishi-pajero-montero-scoop-1-2048x1043.jpg

Dù chưa chính thức xác nhận, nhưng việc Mitsubishi nộp đơn đăng ký bản quyền tên “Montero” vào năm 2024, cũng như công bố kế hoạch ra mắt nhiều xe mới trong vài năm tới càng củng cố khả năng hồi sinh mẫu SUV biểu tượng này.

Dựa trên ảnh rò rỉ, Montero/Pajero mới vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng. Ngoại thất lấy cảm hứng từ mẫu Destinator, với đèn LED đặt dọc, lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn cùng tấm ốp gầm nổi bật.

mitsubishi-pajero-montero-scoop-2-2048x1043.jpg

Thân xe cao và cửa kính vuông gợi nhớ đến mẫu Montero cũ. Trong khi đó, kính hậu được làm dựng đứng cùng đèn hậu ngang khá giống Nissan Patrol.

Đáng chú ý, nguyên mẫu tại châu Âu sử dụng cầu sau liền và sáu bu-lông bánh. Điều này cho thấy xe vẫn dùng cấu trúc khung gầm rời body-on-frame, hứa hẹn cho khả năng off-road mạnh mẽ.

Nhiều khả năng xe sẽ có bản hybrid hoặc plug-in hybrid, dùng động cơ xăng 2.4L công suất khoảng 302 mã lực tương tự Outlander, hoặc hệ thống hybrid e-Power 1.5L mạnh 190 mã lực. Hệ dẫn động 4 bánh gần như sẽ là trang bị tiêu chuẩn.

2025-mitsubishi-outlander-first-drive-review.jpg
Montero/Pajero thế hệ mới nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ tương tự Outlander.

Nếu đúng theo kế hoạch “Momentum 30” công bố năm 2024, Mitsubishi sẽ ra mắt ít nhất 4 mẫu xe mới trước 2030. Không ngoại trừ khả năng Montero/Pajero thế hệ mới sẽ là một trong những cái tên thuộc danh sách này.

Lê Tuấn
#Mitsubishi Pajero #pajero #montero #mitsubishi #suv #off-road #xe địa hình

