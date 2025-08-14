Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

BMW rục rịch ra mắt SUV địa hình cạnh tranh với Mercedes G-Class

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - BMW được cho là đang phát triển một mẫu SUV đầu bảng mới với hiệu suất mạnh mẽ, hướng tới cạnh tranh với dòng xe off-road đình đám Mercedes G-Class hay Lexus LX.

BMW hiện có danh mục sản phẩm phong phú từ crossover cỡ nhỏ đến xe hạng sang cỡ lớn, hay cả các dòng xe hiệu suất cao M. Tuy nhiên, danh mục vẫn còn đang thiếu một mẫu xe địa hình có thể cạnh tranh với những tên tuổi lớn Mercedes G-Class, Lexus LX hoặc Range Rover.

2025-bmw-x5-xdrive40i-101-6824bd442fb11.jpg

Theo Auto News, khoảng trống này sẽ được khỏa lấp khi BMW đang ấp ủ kế hoạch ra mắt một mẫu SUV địa hình hạng sang hoàn toàn mới. Mẫu xe chuyên off-road này dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm 2029 tại nhà máy Spartanburg, Mỹ - nơi BMW đang lắp ráp X3, X4, X5, X6, X7 và XM.

Được biết đến với tên gọi nội bộ là G74, chiếc SUV này sẽ sử dụng nền tảng khung gầm liền khối của X5 thế hệ tiếp theo thay vì X7. Xe được kỳ vọng sẽ sở hữu khả năng vận hành địa hình ấn tượng và dự kiến vẫn dùng động cơ đốt trong thay vì có phiên bản thuần điện.

Ngoài ra, G74 sẽ sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, hệ thống treo nâng cấp cùng phần mềm hỗ trợ off-road chuyên dụng.

Trước dự án G74, sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt X5 Silver Anniversary Edition với gói xOffroad cho thấy BMW đang ngày càng chú trọng phân khúc SUV thiên về địa hình.

2025-bmw-x5-silver-anniversary-edition-03.jpg

Đáng chú ý, chiếc SUV sắp ra mắt này được cho có thể thay thế XM ở vị trí dẫn đầu dòng sản phẩm của BMW. Theo AutoForecast Solutions, việc sản xuất XM có thể kết thúc sớm nhất vào tháng 11/2028, chỉ 5 năm sau khi ra mắt.

Động thái này đánh dấu sự chuyển dịch về hướng tiếp cận của BMW, từ mẫu XM tập trung vào đường trường sang phân khúc SUV địa hình - nơi Mercedes G-Class đang nắm nhiều ưu thế.

Tuy nhiên, việc thuyết phục những người dùng G-Class chuyển sang xe BMW được dự báo sẽ không hề dễ dàng. Theo khảo sát của Edmunds, 65% người sử dụng xe G-Class vẫn chọn Mercedes khi đổi xe, cho thấy đây là nhóm khách hàng rất trung thành với thương hiệu sao ba cánh.

2024-bmw-xm-label-red-39.jpg
Lê Tuấn
