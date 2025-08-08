Toyota Yaris Cross hybrid bổ sung bản thể thao

TPO - So với bản hybrid tiêu chuẩn, biến thể Toyota Yaris Cross SE HEV nổi bật hơn nhờ bổ sung một số điểm nhấn ngoại thất thể thao.

Toyota vừa chính thức trình làng phiên bản SE cao cấp nhất cho dòng Yaris Cross hybrid (HEV) tại Philippines. So với bản HEV tiêu chuẩn, phiên bản mới ra mắt nổi bật hơn với diện mạo thể thao và nội thất được nâng cấp.

Ở ngoại thất, Yaris Cross SE HEV sở hữu hàng loạt điểm nhấn độc quyền gồm ốp cản trước/sau thể thao, viền lưới tản nhiệt mới có viền mạ chrome. Bên cạnh đó là cánh gió nóc cùng ốp đèn sương mù thiết kế lại bắt mắt hơn.

Bên trong khoang lái, Toyota Yaris Cross SE HEV được bổ sung nhiều tiện nghi so với bản hybrid tiêu chuẩn. Các nâng cấp bao gồm gương chiếu hậu kỹ thuật số tích hợp camera hành trình trước/sau, đèn viền nội thất LED, bộ xử lý tín hiệu số (DSP) mang đến chất lượng âm thanh tốt hơn.

Ngoài những chi tiết nêu trên, các trang bị còn lại của Yaris Cross SE HEV vẫn giữ nguyên so với bản HEV thường. Hệ truyền động của mẫu SUV cỡ B hybrid này vẫn là máy xăng 1.5L công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm kết hợp với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm.

Hệ thống hybrid kết hợp với hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Toyota Yaris Cross HEV ước tính khoảng 3,8 lít/100km.

Tại Philippines, Toyota Yaris Cross SE HEV hiện được bán với giá 1,69 triệu peso (khoảng 770 triệu đồng), nhỉnh hơn một chút so với mức 1,61 triệu peso (khoảng 735 triệu đồng) của bản HEV tiêu chuẩn. Phiên bản này sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Xforce Ultimate hoặc Hyundai Creta N Line.

Ở thị trường Việt Nam, Toyota Yaris Cross đang được bán với các phiên bản xăng và hybrid, đi kèm mức giá lần lượt là 650 và 765 triệu đồng. Mẫu SUV đô thị này là cái tên bán chạy nhất của Toyota Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 với doanh số cộng dồn đạt 5.420 chiếc.