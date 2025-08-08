Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Toyota Yaris Cross hybrid bổ sung bản thể thao

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - So với bản hybrid tiêu chuẩn, biến thể Toyota Yaris Cross SE HEV nổi bật hơn nhờ bổ sung một số điểm nhấn ngoại thất thể thao.

Toyota vừa chính thức trình làng phiên bản SE cao cấp nhất cho dòng Yaris Cross hybrid (HEV) tại Philippines. So với bản HEV tiêu chuẩn, phiên bản mới ra mắt nổi bật hơn với diện mạo thể thao và nội thất được nâng cấp.

toyota-yaris-cross-se-hev.jpg

Ở ngoại thất, Yaris Cross SE HEV sở hữu hàng loạt điểm nhấn độc quyền gồm ốp cản trước/sau thể thao, viền lưới tản nhiệt mới có viền mạ chrome. Bên cạnh đó là cánh gió nóc cùng ốp đèn sương mù thiết kế lại bắt mắt hơn.

toyota-yaris-cross-se-hev-6.jpg
toyota-yaris-cross-se-hev-8.jpg

Bên trong khoang lái, Toyota Yaris Cross SE HEV được bổ sung nhiều tiện nghi so với bản hybrid tiêu chuẩn. Các nâng cấp bao gồm gương chiếu hậu kỹ thuật số tích hợp camera hành trình trước/sau, đèn viền nội thất LED, bộ xử lý tín hiệu số (DSP) mang đến chất lượng âm thanh tốt hơn.

toyota-yaris-cross-se-hev-2.jpg
toyota-yaris-cross-se-hev-9.jpg

Ngoài những chi tiết nêu trên, các trang bị còn lại của Yaris Cross SE HEV vẫn giữ nguyên so với bản HEV thường. Hệ truyền động của mẫu SUV cỡ B hybrid này vẫn là máy xăng 1.5L công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm kết hợp với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm.

toyota-yaris-cross-se-hev-4.jpg

Hệ thống hybrid kết hợp với hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Toyota Yaris Cross HEV ước tính khoảng 3,8 lít/100km.

toyota-yaris-cross-se-hev-1.jpg

Tại Philippines, Toyota Yaris Cross SE HEV hiện được bán với giá 1,69 triệu peso (khoảng 770 triệu đồng), nhỉnh hơn một chút so với mức 1,61 triệu peso (khoảng 735 triệu đồng) của bản HEV tiêu chuẩn. Phiên bản này sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Xforce Ultimate hoặc Hyundai Creta N Line.

toyota-yaris-cross-se-hev-3.jpg

Ở thị trường Việt Nam, Toyota Yaris Cross đang được bán với các phiên bản xăng và hybrid, đi kèm mức giá lần lượt là 650 và 765 triệu đồng. Mẫu SUV đô thị này là cái tên bán chạy nhất của Toyota Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 với doanh số cộng dồn đạt 5.420 chiếc.

Lê Tuấn
#Toyota Yaris Cross #yaris cross #toyota #xe hybrid #suv cỡ b #Yaris Cross SE HEV

Xem thêm

Cùng chuyên mục