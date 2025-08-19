Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Doanh số bán ô tô điện trên toàn cầu tăng mạnh

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mặc dù doanh số bán hàng đã chậm lại ở một số khu vực, nhưng bức tranh thị trường xe điện toàn cầu vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể so với năm ngoái.

Theo RHO Motion - đơn vị chuyên nghiên cứu chuỗi cung ứng và dữ liệu thị trường xe điện, trong bảy tháng đầu năm 2025, lượng xe điện bán ra trên toàn cầu đạt tổng cộng 10,7 triệu chiếc. Con số này tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cả xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu với 6,5 triệu xe điện bán ra (+29%), kế đến là châu Âu với 2,3 triệu xe (+30%). Trong khi đó, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn nhất, chỉ 2% với doanh số khoảng 1 triệu xe. Phần còn lại của thế giới chứng kiến mức tăng mạnh nhất, tới 42% và đạt 0,9 triệu xe.

xe-dien-trung-quoc.jpg

RHO Motion nhận định rằng đà tăng trưởng tại Bắc Mỹ chậm lại do Mỹ chịu ảnh hưởng từ các chính sách hạn chế, trong khi Canada cũng hạ nhiệt. Tổ chức này dự đoán nhu cầu xe điện tại Mỹ có thể gia tăng trong ngắn hạn vào thời điểm trước khi các chính sách hỗ trợ kết thúc, nhưng sau đó nhiều khả năng sụt giảm.

Ở châu Âu, thị trường xe điện ghi nhận mức tăng trưởng 30% từ đầu năm 2025 đến nay, được thúc đẩy bởi cả xe thuần điện (+30%) và PHEV (+32%).

Đức và Anh là hai quốc gia dẫn đầu với mức tăng trưởng 43% và 32%, trong khi Pháp dù tăng 9% so với cùng kỳ trong tháng 7 nhưng vẫn giảm 11% tính từ đầu năm. Để kích cầu, chính phủ Pháp sẽ tái khởi động chương trình cho thuê xe điện dành cho hộ gia đình thu nhập thấp từ ngày 30/9, dự kiến hỗ trợ hơn 50.000 lượt giao dịch.

xe-dien-chau-au-volkswagen.jpg

Tại Ý, thị trường tăng trưởng khoảng 40% trong năm 2025, dần thu hẹp khoảng cách so với các quốc gia châu Âu khác. Tỷ lệ xe điện tại đây đã đạt 11%, so với 27% ở Đức và hơn 30% tại Anh. Đà tăng trưởng của Ý được dự báo sẽ còn tăng tốc sau khi gói hỗ trợ mới trị giá 600 triệu euro chính thức được thông qua.

Trong khi đó ở Trung Quốc, dù là thị trường xe điện lớn nhất thế giới nhưng tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu chững lại khi doanh số tháng 7 giảm 13% so với tháng 6. Rho Motion dự báo doanh số xe điện tại Trung Quốc sẽ nhanh chóng phục hồi từ tháng 8 khi các gói trợ cấp mới được giải ngân.

Nhìn chung, lượng tiêu thụ xe điện trên toàn cầu từ đầu năm 2025 đến nay vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực dù có sự chậm lại ở hai thị trường lớn là Trung Quốc và Mỹ. Nhưng mặt khác, tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn vẫn bị đặt dấu hỏi lớn khi doanh số bán xe điện ở nhiều quốc gia vẫn đang phụ thuộc nhiều vào các chính sách hỗ trợ.

Tại Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất VinFast công bố doanh số bán xe điện. Cụ thể, hãng đã bàn giao 79.048 chiếc ô tô điện ở thị trường nội địa trong 7 tháng đầu năm 2025.

Con số này được dự báo có thể vượt qua mốc 87.000 xe của cả năm 2024 trong tháng 8. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các dòng ô tô điện phổ thông.

Lê Tuấn
