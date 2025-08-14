Nhu cầu xe điện hóa tại Việt Nam tiếp tục tăng

TPO - Cùng duy trì được lượng tiêu thụ cao như xe hybrid, nhưng nhóm xe điện được dự báo sẽ trở nên sôi động hơn trong tương lai nhờ những cái tên mới.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 7/2025 có dấu hiệu chững lại sau khi đạt đỉnh vào tháng 6 trước đó.

Dẫu vậy, lượng tiêu thụ ô tô trong nước trong tháng 7 vẫn duy trì ở mức cao so với những tháng đầu năm. Trong đó, một số phân khúc ghi nhận đà tăng trưởng tốt gồm sedan, bán tải và xe hybrid.

Số liệu thống kê từ VAMA cho biết các thành viên của hiệp hội đã bán ra tổng cộng 1.186 chiếc xe hybrid trong tháng 7, tăng khoảng 3% so với tháng trước.

Con số thực tế có thể cao hơn bởi một số hãng xe Trunng Quốc như Jaecoo, Haval, BYD... hay các thương hiệu xe sang như Lexus, Volvo, Mercedes-Benz, BMW... không công bố số liệu chi tiết về các dòng xe hybrid.

Toyota Innova Cross HEV giữ vững vị trí xe hybrid bán chạy nhất từ đầu năm.

Mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong tháng 7 tiếp tục là Toyota Innova Cross HEV với doanh số 318 chiếc, tăng 4%. Hai mẫu xe xếp sau lần lượt là Toyota Corolla Cross HEV (238 xe) và Suzuki XL7 Hybrid (184 xe), ghi nhận mức giảm tương ứng 10,2% và 17,5%.

Hai cái tên còn lại trong top 5 gồm Honda CR-V e:HEV (141 xe) và Toyota Camry HEV (121 xe). Đây là mức doanh số khá tốt khi xét việc bộ đôi xe hybrid Nhật này đều có giá tiền tỷ và không được hỗ trợ giảm giá.

Mặc dù chỉ đứng ở vị trí thứ 6 về doanh số nhưng Honda HR-V e:HEV RS lại là mẫu xe có mức tăng trưởng tốt nhất trong nhóm xe hybrid với 126%, từ 38 lên 86 xe.

Honda HR-V hybrid đạt doanh số tăng trưởng tốt nhất phân khúc trong tháng 7.

Theo sau là Toyota Yaris Cross HEV ở vị trí thứ 7, cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 88%, từ 32 lên 60 xe. Các vị trí còn lại thuộc về Honda Civic e:HEV RS, Toyota Alphard HEV, Kia Sorento HEV/PHEV và Toyota Corolla Altis HEV.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, lượng xe hybrid được bàn giao tới tay khách Việt đã đạt tổng cộng 7.112 chiếc, tăng gần 72% khi so với cùng kỳ 2024. Mức tăng mạnh cho thấy người tiêu dùng trong nước đang ngày càng đón nhận dòng xe xăng lai điện này.

Ở nhóm xe thuần điện, chỉ có duy nhất VinFast công bố doanh số bán hàng tại Việt Nam. Trong tháng 7 vừa qua, nhà sản xuất này đã bán ra tổng cộng 11.479 ô tô điện, nhiều hơn 97 xe so với tháng liền trước.

Đáng chú ý, đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp VinFast đạt doanh số bán ra hơn 11.000 xe ô tô điện. Doanh số lũy kế từ đầu năm của hãng đạt 79.048 xe, dự kiến có thể vượt mốc 87.000 xe của cả năm 2024 trong tháng này. Điều này cũng phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các dòng xe điện phổ thông.

VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tháng của thương hiệu Việt với 3.140 chiếc được bàn giao. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 26.223 xe VF 3 được bán ra, củng cố vị trí mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường nội địa.

Xếp sau VF 3 là VF 5 với lượng tiêu thụ 2.552 xe trong tháng 7, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 24.364 xe. Đáng chú ý, phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ Herio Green cũng đóng góp tới 2.128 xe vào doanh số chung.

Mẫu SUV đô thị VinFast VF 6 đứng ở vị trí thứ 4 với 1.902 xe đến tay khách hàng, nâng tổng số xe bàn giao từ đầu năm lên 10.454 xe. Với kết quả này, VF 6 hiện là cái tên bán chạy nhất phân khúc xe gầm cao hạng B tại Việt Nam kể từ đầu năm.

Những con số trên cho thấy sức hút ngày càng tăng của các mẫu xe điện cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Trong khi VF 3 là chiếc xe có giá dễ tiếp cận, phù hợp với người mua ô tô lần đầu thì bộ đôi VF 5 và VF 6 cùng mẫu Herio Green đáp ứng được cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ.

Ngoài ra, VinFast cho biết các mẫu VF 7, VF 8, VF 9 hay VF e34/Nerio Green cũng đạt được doanh số ấn tượng trong tháng.

Trong tháng 8 này, doanh số bán xe điện của VinFast được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi hãng đã bắt đầu bàn giao mẫu MPV Limo Green. Mẫu xe 7 chỗ tối ưu cho kinh doanh dịch vụ này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột giúp cho VinFast đạt mục tiêu bán hơn 200.000 xe điện trong năm 2025.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mẫu xe điện nhập khẩu như Ford Mustang Mach-E và Geely EX5 cùng mạng lưới trạm sạc do hai hãng này triển khai hứa hẹn sẽ tạo thêm sức nóng cho thị trường xe điện Việt Nam, vốn đang ngày càng sôi động.