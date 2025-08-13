Ô tô Mỹ giảm giá cho nhóm khách hàng riêng tại Việt Nam

TPO - Nhà phân phối thương hiệu Jeep tại Việt Nam cho biết ưu đãi giảm giá lớn cho hai mẫu Wrangler và Grand Cherokee L là chương trình giới hạn dành riêng cho những khách hàng hiện hữu của công ty.

Vào giữa tháng 7 vừa qua, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 5 năm có mặt tại Việt Nam, đại lý xe Jeep triển khai chương trình ưu đãi với mức giảm lớn cho các mẫu xe đang bán tại thị trường trong nước

Theo đó, mẫu Jeep Wrangler được giảm 1,389 tỷ đồng còn Jeep Grand Cherokee L có mức giảm thấp nhất 2,258 tỷ đồng và cao nhất lên tới 2,6 tỷ đồng. Dòng bán tải RAM 1500 được giảm 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng.

Phản hồi về thông tin trên, nhà phân phối chính hãng Jeep & RAM tại Việt Nam là JVA cho biết mức giá ưu đãi trên không phải là một chương trình khuyến mãi áp dụng cho đại chúng.

Cụ thể, ưu đãi độc quyền này nằm trong Giai đoạn 1 của chương trình "Jeeper-to-Jeeper Privilege" (J2J Privilege) – một cơ chế riêng tư và đã kết thúc, chỉ dành cho một số lượng giới hạn bạn bè do chính các thành viên của cộng đồng Jeeper giới thiệu.

Đại diện JVA chia sẻ thêm: "Các giai đoạn tiếp theo của J2J Privilege sẽ tiếp tục được triển khai một cách nội bộ, riêng tư cùng các thành viên của cộng đồng Jeeper trong sự kiện riêng tư Jeepers' Vanguard Night vào ngày 8/8".

Đối với các khách hàng đại chúng, JVA chỉ áp dụng duy nhất một chương trình ưu đãi chính thức được công bố công khai tại website và Fanpage Jeep Vietnam Automobiles.

Theo chương trình này, dòng SUV địa hình Jeep Wrangler được bán với giá ưu đãi từ 3,208-3,388 tỷ đồng còn Grand Cherokee L có giá 4,988-5,688 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng bán tải full-size RAM 1500 được chào bán với giá 4,488-4,988 tỷ đồng.