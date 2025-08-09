Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

SUV điện rẻ nhất của Hyundai gây sốt

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Là mẫu SUV điện có giá phải chăng nhất của thương hiệu Hyundai, Inster EV đang gây được tiếng vang ở thị trường ô tô lớn nhất châu Âu ngay trong năm đầu ra mắt.

Ra mắt thị trường quốc tế từ đầu năm nay với giá khởi điểm dưới 30.000 USD (khoảng 780 triệu đồng), Hyundai Inster EV hiện là mẫu xe điện rẻ nhất của thương hiệu Hàn Quốc. Mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp cho mẫu SUV điện nhỏ gọn này sớm gặt hái được thành công tại Đức – thị trường ô tô lớn nhất châu Âu.

Theo Electrek, Inster EV đã trở thành xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Đức trong nửa đầu năm 2025. Mẫu xe của Hyundai cũng liên tục góp mặt trong top 10 xe điện bán chạy nhất khu vực suốt ba tháng liên tiếp.

hyundai-inster-chau-au.jpg
Inster EV hiện là mẫu SUV điện có giá bán phải chăng nhất của Hyundai.

Tính riêng tháng 7, mẫu SUV điện này đã ghi nhận 1.130 lượt đăng ký mới tại Đức, nâng tổng số lên 6.300 xe trong 7 tháng đầu năm.

Nói về thành công bước đầu của Inster EV, chủ tịch kiêm CEO Hyundai Motor Đức, ông Ulrich Mechau cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi mẫu xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Đức là một sản phẩm của Hyundai. Với Inster, chúng tôi đã được mục tiêu mang đến cho khách hàng một lựa chọn xe điện chất lượng với giá cả phải chăng”.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Inster nói riêng và xe điện nói chung góp phần đưa Hyundai lên vị trí thứ ba trong số các hãng xe nhập khẩu tại Đức. Tính đến tháng 7, xe điện chiếm 28% tổng số xe Hyundai đăng ký tại thị trường ô tô lớn nhất châu Âu, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

hyundai-uk-inster-0525-102.jpg

Ngoài mẫu Inster EV nhỏ gọn, dải sản phẩm xe điện của Hyundai tại Đức hiện còn có Kona Electric, Ioniq 5 và sắp tới sẽ ra mắt Ioniq 6 phiên bản mới cùng mẫu SUV điện cỡ lớn Ioniq 9.

Nếu tính trên phạm vi toàn châu Âu, Hyundai Inster EV cũng đang tạo được những dấu ấn nhất định khi lọt top 20 xe điện bán chạy nhất trong tháng 6, vượt qua các đối thủ như Dacia Spring hay Toyota bZ4X. Trong khi đó, mẫu Kia EV3 cùng tập đoàn gây ấn tượng khi lọt vào top 10. Điều này cho thấy các dòng SUV điện cỡ nhỏ Hàn Quốc đang có sức hút khá lớn tại châu Âu.

Lê Tuấn
#hyundai inster #hyundai #inster ev #suv điện #xe điện giá rẻ #châu âu #xe điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục