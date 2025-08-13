Điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7

TPO - So với tháng 6, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 ghi nhận đà giảm nhẹ nhưng nhìn chung doanh số vẫn ở mức cao. Trong đó, phân khúc sedan và nhóm xe hybrid là điểm sáng tăng trưởng.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 7/2025 đạt 31.739 xe các loại. Con số này chỉ ít hơn tháng 6 trước đó 238 xe, tương đương mức giảm nhẹ 1% so với tháng 6 trước đó và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 7 vừa qua, doanh số xe du lịch (xe con) đạt 22.929 chiếc (giảm 3% so với tháng 6), chiếm tỷ trọng 72% tổng lượng xe bán ra trên cả nước. Trong khi đó, nhóm xe thương mại (8.805 chiếc) tăng 0,3% còn xe chuyên dụng (642 chiếc) tăng 146% so với tháng trước.

VAMA lưu ý rằng đây là số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA trong tháng 6. Hai hãng có thị phần lớn tại Việt Nam là VinFast và Hyundai công bố doanh số riêng.

Về nguồn gốc xuất xứ, nhóm xe lắp ráp trong nước đạt doanh số 15.701 chiếc trong tháng 7, tăng 9% so với tháng trước. Nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng tăng trưởng 9% với lượng tiêu thụ đạt 16.038 chiếc.

Xét theo phân khúc, SUV/Crossover hay ô tô gầm cao đa dụng là nhóm xe bán tốt nhất trong tháng 7 với doanh số 9.392 chiếc. Xếp sau là nhóm MPV với doanh số 4.570 chiếc, đi xuống 8,8% so với tháng 6.

Trong khi đó, nhóm sedan trở thành điểm sáng khi tăng trưởng 40,7%, đạt doanh số 3.774 xe. Nhóm xe bán tải cũng ghi nhận tín hiệu tốt với lượng tiêu thụ 2.302 chiếc, tăng 13,3%.

Nhóm xe hybrid cũng tăng trưởng nhẹ gần 3% trong tháng 7, đạt doanh số 1.186 chiếc. Đáng chú ý, doanh số lũy kế từ đầu năm của nhóm xe thân thiện với môi trường này đạt tổng cộng 7.112 chiếc, tăng vọt gần 72% so với cùng kỳ 2024.

Nhìn chung, doanh số ô tô tại Việt Nam trong tháng 7 dù chững lại so với tháng 6 đạt đỉnh trước đó nhưng vẫn ở mức cao. Mặt khác, mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024 cũng phản ánh đà phục hồi của thị trường sau một năm.

Sau khi đạt đỉnh vào tháng 6, thị trường ô tô Việt Nam vừa ghi nhận mức giảm nhẹ trong tháng 7.

Bên cạnh cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vừa qua cũng trở nên sôi động với sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới. Một số cái tên nổi bật vừa được trình làng trong tháng qua gồm có Audi A5, Audi Q6 e-tron, Peugeot 408 Legend Edition, Mercedes-Benz GLS 450 và Maybach GLS 600 facelift cùng một số xe Trung Quốc khác.

Sự xuất hiện của hàng loạt cái tên mới góp phần hâm nóng thị trường, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số trong nửa cuối năm 2025.

Theo VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 194.760 ô tô các loại, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô du lịch tăng 14%; xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dụng tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong các hãng thành viên VAMA, Toyota tiếp tục là cái tên dẫn đầu về doanh số bán hàng 7 tháng đầu năm 2025 với tổng cộng 35.942 xe. Xếp sau lần lượt là Ford (25.839 xe), Mitsubishi (19.024 xe), Mazda (17.402 xe), Kia (14.419 xe) và Honda (13.850 xe).