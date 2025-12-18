'Đón sóng xe điện', nam bác sĩ Hà Nội chọn VinFast Feliz và cái kết 'mua 1 được 2' đầy bất ngờ

Vừa muốn tìm giải pháp thay thế chiếc xe số “già cỗi” 10 năm tuổi, vừa muốn chủ động trước thông tin hạn chế xe xăng tại nội đô, anh Ngô Đức Tùng, một bác sĩ đang làm việc tại Hà Nội đã quyết định xuống tiền mua VinFast Feliz. Niềm vui nhân đôi khi anh đã sở hữu mẫu xe ưng ý và trúng thêm một chiếc xe máy điện khác để tặng bạn gái.

Mua xe máy điện đúng dịp VinFast đang triển khai chương trình ưu đãi “Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7”, anh Ngô Đức Tùng (Hà Nội) đã bất ngờ nhận được niềm vui mà anh ví von là “chưa từng có trong đời”.

Chiếc VinFast Feliz đã đem lại may mắn cho anh Ngô Đức Tùng (Hà Nội).

“Lúc quay số, tôi cũng không mong chờ gì to tát. Ai ngờ thông báo trúng luôn một chiếc xe máy điện Feliz Lite. Cảm xúc lúc đó thực sự vỡ òa”, anh Tùng kể lại.

Chia sẻ về cơ duyên dẫn tới quyết định đổi xe, anh Tùng kể lại, chiếc Honda Future của anh ngày càng bộc lộ sự xuống cấp với những hỏng hóc vặt thường xuyên, gây không ít phiền toái cho công việc có đặc thù cần sự chính xác về thời gian của anh.

Mặt khác, là một bác sĩ đang sinh sống và làm việc tại khu vực trung tâm Hà Nội, anh hiểu rõ hơn ai hết tác động từ khí thải trong giao thông tới môi trường. Khi thành phố bắt đầu ban hành lộ trình hạn chế xe xăng trong Vành đai 1 từ năm sau, anh càng quyết tâm chuyển đổi sang xe điện. Anh Tùng chốt chọn chiếc VinFast Feliz (phiên bản mới 2025) sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mẫu mã.

Lý do đầu tiên nằm ở thiết kế. “Tôi chọn Feliz vì dáng xe cao ráo, nam tính, rất phù hợp với vóc dáng đàn ông. Cảm giác ngồi lái rất thoải mái, không bị gò bó như khi ngồi xe số cũ”, anh Tùng nhận xét.

Lý do thứ hai theo anh là tính thực dụng. Với đặc thù công việc bác sĩ thường xuyên phải di chuyển giữa nhà và bệnh viện, anh cần một chiếc xe có khả năng chứa đồ tốt. Nếu như chiếc xe số cũ cốp bé chỉ để vừa chiếc áo mưa, thì Feliz lại là một “kho chứa đồ” di động.

“Cốp xe Feliz rộng đến 34 lít, tôi để thoải mái hai mũ bảo hiểm, ô che nắng, áo khoác và cả bộ áo mưa mà vẫn vừa. Với nam giới thì sự gọn gàng này là điểm cộng cực lớn”, anh hào hứng.

Quan trọng nhất, mức giá của Feliz được anh đánh giá là “mềm” và hợp lý hơn hẳn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Hơn nữa, từ mức giá niêm yết 25,9 triệu đồng, khách hàng mua xe máy điện còn đang được VinFast hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. Cộng thêm chi phí lăn bánh tại Hà Nội, người dùng như anh Tùng chỉ cần bỏ ra khoảng 25 triệu đồng cho Feliz. Đây là mức tiền “hiếm có khó tìm” để đưa một chiếc xe tay ga về nhà. Trong khi đó, chi phí vận hành xe máy điện lại rẻ hơn nhiều lần xe xăng.

“Trước đây trung bình một tháng tôi tốn khoảng gần 500.000 đồng đổ xăng và khoảng 200.000 đồng mỗi quý cho việc bảo dưỡng xe. Chuyển sang Feliz, chi phí giảm đáng kể, tôi chỉ cần đóng 120.000 đồng bao gồm cả gửi xe và sạc tại chung cư”, anh Tùng nói.

Ngoài phương thức sạc ở nhà hoặc hầm chung cư, hiện tại, chủ xe máy điện VinFast còn đang được sạc miễn phí tại các trạm công cộng V-Green trên toàn quốc tới hết tháng 5/2027, mang tới khoản tiết kiệm đáng kể với người di chuyển nhiều.

Vị bác sĩ trẻ cũng đánh giá cao sự êm ái và khả năng tăng tốc tức thì đặc trưng của động cơ điện VinFast. Xe lướt đi nhẹ nhàng, không tiếng ồn, không mùi xăng, mang lại cảm giác thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sau một thời gian trải nghiệm, anh Tùng cho biết chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển khoảng 30 km/ngày của anh. Với quãng đường di chuyển lên tới 134 km sau mỗi lần sạc đầy (262 km nếu sử dụng thêm pin phụ), anh chỉ cần cắm sạc hai ngày một lần.

Với anh Tùng, việc trúng thưởng thêm một chiếc xe bên cạnh chiếc xe đi làm hằng ngày là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Anh cho biết sẽ dành tặng chiếc xe may mắn này cho bạn gái, tạo thành “cặp đôi xe xanh”.

“Hiện tại với tôi như vậy là quá đủ đầy. Tôi sẽ động viên bạn bè, người thân chuyển sang xe điện VinFast. Ngoài cơ hội trúng thưởng, đi xe điện cũng là cách để cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành hơn”, nam bác sĩ chia sẻ.